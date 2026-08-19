محافظ أسوان: تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية لمركز شبكات المرافق والتخطيط العمران

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أن المحافظة تعمل خلال الفترة الحالية على تعظيم الإستفادة من مواردها الذاتية وإستثمار إمكانياتها بالشكل الأمثل بما يسهم فى دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أهمية الدور الذى يقوم به مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى بإعتباره أحد الأذرع الفنية المهمة للمحافظة فى تنفيذ أعمال المعاينات والتنسيق للمرافق المختلفة بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل إستغلال ممكن للإمكانيات المتاحة .

متابعة دورية لجهود مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى

وفى هذا الإطار ترأس السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ الإجتماع الدورى لمجلس إدارة مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى، بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام ، فضلاً عن ممثلى كافة الجهات المختصة، حيث تم إستعراض ما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية ، ومتابعة معدلات الأداء بالمركز ، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمرافق ، وعرض موقف المعاملات المتأخرة ، والتأكيد على سرعة إنهاؤها بما ينعكس بالإيجاب على الصالح العام للمواطنين .

تقييم الأداء الفنى والمالى وتعزيز الإيرادات

وشهد الإجتماع إستعراض نتائج تقييم الأداء الفنى والمالى للمركز، وموقف أعمال المعاينات التى تم تنفيذها بالتعاون مع المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التأكيد على أهمية سرعة ودقة إنجاز هذه الأعمال بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة، ويسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، بالتوازى مع العمل على زيادة الإيرادات وتعظيم العائد من الموارد والإمكانات المتاحة .

تكامل بين الجهات لتحقيق أفضل إستغلال للإمكانيات

وأكد نائب المحافظ على أهمية إستمرار التنسيق والتكامل بين مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى وكافة الجهات التنفيذية والمراكز التكنولوجية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاينات ورفع كفاءة منظومة العمل ، مع ضرورة المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء والوقوف على أى معوقات والعمل على تذليلها، بما يدعم توجهات المحافظة نحو تحقيق أعلى استفادة ممكنة من مواردها الذاتية.

تأتى هذه الجهود فى إطار توجيهات محافظ أسوان بتطوير منظومة العمل داخل المراكز والجهات التابعة للمحافظة ، وتعظيم مواردها الذاتية من خلال الإدارة الرشيدة والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بما يساهم فى توفير موارد إضافية يمكن توجيهها لدعم خطط التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .