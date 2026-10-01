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رئيس بحوث البصل: مصر الرابع عالميًا في الإنتاج.. وارتفاع الأسعار مستمر حتى يناير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس بحوث البصل: مصر الرابع عالميًا في الإنتاج.. وارتفاع الأسعار مستمر حتى يناير

بصل
بصل
رحمة سمير

قال الدكتور عبد المجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج (يحدث في مصر) الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر اليوم الأربعاء، إن مصر دائما منذ الستينيات وحتى اليوم تحتل الترتيب الرابع أو الخامس بين الدول المنتجة والمصدرة للبصل.


وأضاف "مبروك" إنه عندما يحدث نقص في البصل الذي يتم استيراده من مصر، فإن كميات التصدير تصبح كبيرة جدا، وبالتالي ترتفع الأسعار، مؤكدًا أنه عندما يرتفع سعر البصل، يضاعف المزارعون في الموسم التالي المساحات المزروعة بالبصل.
وأوضح رئيس قسم بحوث البصل أن المشكلة الحاصلة منذ سنتين في المنطقة تؤثر على سلاسل الإمداد والشحن، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت في المركز الرابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير البصل، وإن استهلاك مصر لا يزيد على 2 أو 2.5 مليون طن بصل في السنة، وعندما يكون هناك فائض يتم تصديره من أجل إدخال العملة الصعبة.
واختتم "مبروك" تصريحاته قائلاً إنه حتى نزول بصل الوجه القبلي في شهر يناير سينخفض السعر، وأن السعر الحالي البالغ 30 جنيهًا لكيلو البصل سيستمر حتى نهاية ديسمبر أو أول يناير.


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