أسرع طرق استخراج بطاقة شخصية 2026.. هتخادها وانت واقف.. قائمة الأسعار

يبحث الكثير من المواطنين عن أسرع طرق لاستخراج بطاقة شخصية 2026، الخدمة التي وفرتها وزارة الداخلية من خلال إدارة الأحوال المدنية في العباسية والتي تتيح الحصول على رقم قومي جديد أو تجديد الرقم القومي في خلال 60 دقيقة فقط، أو من السيارات النموذجية التي تتيح استخراجها في نفس الوقت.

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة شخصية 2026

تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج بطاقة شخصية 2026 عير العديد من المنافذ، يأتي على رأسها الأحوال المدنية بالأقسام والإدارة العامة بالعباسية وكذا خدمات الـ VIP بالمولات والهايبرات وأيضا السيارات النموذجية، مع اختلاف أسعار الخدمة المقدمة على حسب مكانها.

استخراج بطاقة شخصية فورية

يمكن استخراج بطاقة شخصية 2026 فورية في دقائق بسيطة من خلال سيارات الأحوال المدنية المتنقلة المتواجدة في أماكن مختلفة يتم معرفتها من خلال بوابة وزارة الداخلية، وذلك مقابل دفع مبلغ 800 جنيها، بإستمارة تسمى فورية.

استخراج بطاقة شخصية في خلال ساعة

كما يمكن استخراج بطاقة شخصية 2026 في خلال ساعة واحدة، عن طريق استمار خدمة الـ VIP إكسبريس، داخل المولات "سيتي ستارز وداندي مول وغيرها" وأيضا داخل الإدارة العامة للأحوال المدنية بالعباسية، وذلك مقابل مبلغ 515 جنيها.

بطاقة شخصية للفئة الخاصة 2026

ايضا تتيح وزارة الداخلية، خدمة استخراج بطاقة شخصية واستلامها في اليوم التالي، من خلال التوجه إلى الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية، واستخراج استمارة الفئة الخاصة الخضراء مقابل 175 جنيها والانتهاء من خطوات استخراج الرقم القومي ثم استلام البطاقة في اليوم التالي.

مواعيد عمل الأحوال المدنية

تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساءً بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.