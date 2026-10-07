بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص وشقيقه لقيامهما بالتعدى عليه وأشقائه بالضرب في دمياط.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 / الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ من شقيق القائم على النشر (مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (نجلى عمومته) لقيامهما بتكسير زجاج سيارته لخلافات بينهم حول الميراث .

أمكن ضبط المشكو فى حقهما "الظاهران بمقطع الفيديو" (تاجر دراجات نارية "له معلومات جنائية" ، شقيقه– مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.