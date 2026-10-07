المشدد 15 عاما لعاطل و 10 سنوات لآخر لاتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما، وأخر 10 سنوات وتغريم كلا منهما 50 ألف جنيه بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة، كما عاقبت الأول بالحبس لمدة سنة واحده وتغريمه 1000 جنيه لحيازته سلاح ناري وذخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة، وحضور عبد الحليم بارح وكيل النائب العام، و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 1748 لسنة 2026 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب أحمد علي معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد قيام " وليد . ص . م " 36 عاما، عاطل و " أحمد . ع . م " 28 عاما، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما كمية من المخدر لتوزيعها دائرة قسم ثان أسيوط.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب أحمد علي معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمان بمنطقة نزلة عبداللاه وتمكنت القوة من ضبطهما وبتفتيش الأول عثر بحوزته على سلاح ناري " وعدد من الطلقات النارية كما عثر بحوزته على 12 قطعة حشيش كبيرة الحجم وتليفون محمول.

وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 6 قطع لمخدر الحشيش وهاتف محمول كما عثر بحوزته على مبلغ مالي 9390 جنيها.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة بقصد التواصل مع عملائهما والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما.