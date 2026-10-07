النائب العام يستقبل معاوني ومعاونات النيابة الجدد ويؤكد: الانضباط والنزاهة أساس رسالتنا القضائية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، على مدار يومي أمس واليوم، بمقر مكتب النائب العام، معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد، بحضور المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قيادات النيابة العامة.



وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار النائب العام بمعاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد، مؤكدًا عراقة رسالة النيابة العامة، وما تحمله عضويتها من شرف ومسؤولية، وما تفرضه من التزام بقيم القضاء وتقاليده الراسخة.

استشعار جسامة الأمانة



وخلال اللقاء، وجه سيادته كلمة إلى معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد، أكد فيها أن انضمامهم إلى النيابة العامة يمثل بداية مرحلة جديدة من حياتهم، قوامها الانضباط والتجرد والنزاهة، واستشعار جسامة الأمانة الملقاة على عاتقهم، والوعي بما يرتبط برسالتهم من مسؤولية تجاه حقوق المواطنين وحرياتهم.



كما أكد أنهم يمثلون طليعة مرحلة جديدة تشهدها النيابة العامة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل من خلال التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بأداء رسالتها القضائية، مشددًا على أهمية مواصلة التعلم والتأهيل لمواكبة هذا التطور.



وفي ختام اللقاء، أعرب المستشار النائب العام عن ثقته في معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مستهل مسيرتهم القضائية، وأن يكونوا امتدادًا مشرفًا لأجيال النيابة العامة المتعاقبة، وقادرين على حمل رسالتها ومواصلة مسيرة تطويرها.