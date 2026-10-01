النائب العام يعرب عن تقديره لجهود أعضاء النيابة في أداء مهام عملهم

أعرب النائب العام المستشار محمد شوقي، عن تقديره للجهد المبذول من جانب أعضاء النيابة العامة، في أداء مهام عملهم، ومهنئا إياهم بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده النائب العام، اليوم، مع قيادات النيابة العامة وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

وأكد المستشار محمد شوقي، ضرورة مواصلة العمل بروح من الجدية والانضباط والالتزام بالتقاليد والقيم القضائية، وبذل أقصى الجهد في إنجاز التحقيقات والقضايا، وحسن معاملة المواطنين وصون حقوقهم وحرياتهم في إطار من سيادة القانون.

وأشار إلى أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة التفتيش القضائي في متابعة انتظام العمل بالنيابات، والارتقاء بمستوى الأداء، وضمان حسن سير العمل القضائي، بما يعزز من كفاءة منظومة العمل بالنيابة العامة.

وقام النائب العام، يرافقه وفد من قيادات النيابة العامة، بزيارة مجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيث التقى بالمحامين العامين الأُوَل للنيابات المتخصصة، والمحامين العامين، ورؤساء النيابات الكلية والجزئية بدائرة نيابة استئناف القاهرة.