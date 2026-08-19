أسوان تطلق فعاليات الدفعة الثانية من «نادي القيادات الشبابية» لتأهيل كوادر شابة وصناعة قادة المستقبل

فى إطار إهتمام الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين الشباب بإعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة أسوان فعاليات البرنامج التدريبى التخصصى لأعضاء الدفعة الثانية من " نادى القيادات الشبابية" برعاية برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ووفقاً لتكليفات السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى هذا الشأن .

أسوان تحتضن برنامجاً متكاملاً لصناعة القيادات الشبابية

وينطلق البرنامج التدريبى من زهرة الجنوب فى ظل رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، بمشاركة مجموعة من الشباب المتميزين وصناع التغيير ، بتنظيم من الإدارة المركزية للتعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة الدكتور أيمن عبد المقصور ممثلة فى إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ليشكل البرنامج محطة مهمة فى مسيرة تأهيل وتمكين الشباب، وتعزيز قدراتهم القيادية والفكرية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

إستثمار إستراتيجى فى طاقات الشباب والعقول

ويستهدف المشروع القومى إعداد جيل جديد من القيادات والكوادر الشبابية المؤهلة للمشاركة الفاعلة فى العمل المجتمعى والتنموى، من خلال إكتشاف وإستثمار المبادرات والأفكار المبتكرة، وتوجيه طاقات الشباب نحو مسارات عملية تسهم فى إحداث تأثير إيجابى ومستدام، مع إتاحة فرص المشاركة أمام مختلف الفئات، بما فى ذلك دمج ذوى الهمم، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ، وإتاحة المجال أمام الشباب الوافدين والجاليات المقيمة فى مصر .

محاور تدريبية لبناء قدرات قيادات المستقبل

ويخوض المشاركون خلال البرنامج رحلة تدريبية مكثفة ترتكز على مجموعة من المحاور المتخصصة، فى مقدمتها إدارة الأزمات واتخاذ القرار، من خلال التدريب على آليات التعامل الفعال مع التحديات والتفكير النقدى تحت الضغوط، إلى جانب التخطيط الاستراتيجى وتحويل الرؤى والأفكار إلى مشروعات ومبادرات تنموية ذات أثر مستدام، فضلاً عن تنمية المهارات الشخصية والتأثير، وفنون التواصل وبناء فرق العمل وقيادة التغيير الإيجاز.

تأتى إستضافة أسوان لفعاليات البرنامج فى إطار الإهتمام بشباب الصعيد ، وحرص الدولة على إتاحة فرص التدريب والتأهيل أمام الشباب فى مختلف المحافظات بما يعزز مشاركتهم فى مسيرة البناء والتنمية ، ويؤكد أن الإستثمار فى الإنسان والشباب يمثل أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .