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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار السويس.. 13 مصابا في حادثين وإنجاز جديد لجامعة الجلالة وإقبال على السخنة

أخبار السويس
أخبار السويس
محمد ثروت

شهدت محافظة السويس اليوم عددا من الأحداث والموضوعات المهمة التي تصدرت اهتمام المواطنين أبرزها حالة الطقس وإقبال المصطافين على شواطئ العين السخنة إلى جانب حوادث الطرق وإنجاز بحثي جديد لجامعة الجلالة. 

طقس العين السخنة اليوم.. المصطافون يهربون من حرارة الصيف إلى الشواطئ

تشهد العين السخنة إقبالا ملحوظا من المصطافين خلال شهر أغسطس، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة  حيث يتوجه المواطنون إلى الشواطئ والمنتجعات للاستمتاع بالأجواء البحرية وقضاء الإجازات 

وتسود العين السخنة أجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار  مع استمرار الإقبال على الشواطئ من أبناء السويس والقادمين من المحافظات الأخرى، خاصة خلال العطلات ونهاية الأسبوع مستفيدين من قرب المنطقة من القاهرة ومحافظات القناة والدلتا 

اعتماد مصري وآخر أمريكي.. إنجاز جديد يضع جامعة الجلالة على خريطة البحث العلمي الدولي

حققت جامعة الجلالة إنجازا  جديد في مجال البحث العلمي بعد حصول لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة على الاعتماد الرسمي من المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية برئاسة مجلس الوزراء لتصبح أول جامعة أهلية في مصر تحصل على هذا الاعتماد. 

كما حصلت اللجنة على اعتماد وموافقة رسمية من الولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر الاعتماد الدولي حتى 15 أبريل 2029  مع إمكانية تجديده. 

ويسهم الاعتمادان المحلي والدولي في دعم الباحثين واستيفاء المعايير الأخلاقية والتنظيمية، وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية، بما يدعم مكانة جامعة الجلالة في مجال البحث العلمي.

إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة

أصيب 11 شخصا  بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السخنة القطامية، حيث دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين. 

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقل عدد منهم إلى مجمع السويس الطبي لاستكمال الفحوصات والعلاج  بينما تلقى آخرون الإسعافات في موقع الحادث، ورفض بعض المصابين النقل للمستشفى لعدم خطورة حالتهم.

وعقب الحادث جرى تكثيف الخدمات الأمنية والمرورية على طريق السويس العين السخنة لمتابعة الحركة ومنع التكدسات، بالتزامن مع زيادة أعداد المتجهين إلى العين السخنة لقضاء الإجازات الصيفية. 

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق السخنة الزعفرانة

شهد طريق السخنة الزعفرانة حادث انقلاب سيارة نقل، أسفر عن إصابة شخصين، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف أسباب وملابسات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار السيارة من الطريق لضمان انتظام الحركة المرورية.


 

محافظة السويس طريق السخنة المجمع الطبي محافظ السويس

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