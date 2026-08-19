طقس العين السخنة اليوم.. المصطافون يهربون من حرارة الصيف إلى الشواطئ

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس أصبحت العين السخنة واحدة من أبرز الوجهات التي يقصدها المواطنون لقضاء اجازة صيفية مميزة على البحر حيث تشهد المنطقة إقبالا متزايد من المصطافين الراغبين في الاستمتاع بالشواطئ والأجواء البحرية بعيدا عن حرارة المدن

طقس العين السخنة اليوم

وتتسم أجواء العين السخنة اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 بطقس صيفى وسط أجواء مناسبة للأنشطة البحرية وقضاء أوقات طويلة على الشاطئ مع استمرار ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة خلال ساعات النهار

وتجذب طبيعة العين السخنة وموقعها على خليج السويس أعدادا من المصطافين خاصة خلال شهر أغسطس الذي يشهد زيادة في حركة الرحلات والمصايف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

إقبال على شواطئ العين السخنة

وتشهد شواطئ ومنتجعات العين السخنة حركة ملحوظة من المصطافين سواء من أبناء محافظة السويس أو القادمين من محافظات أخرى للاستمتاع بمياه البحر وقضاء يوم ترفيهي مع الأسرة والأصدقاء

ويأتي هذا الإقبال في ظل بحث المواطنين عن أماكن مفتوحة ووجهات ساحلية تساعدهم على التغلب على أجواء الصيف الحارة، لتظل العين السخنة من الوجهات القريبة والمفضلة لرحلات اليوم الواحد

العين السخنة.. وجهة صيفية قريبة

وتتميز العين السخنة بقربها من القاهرة وعدد من محافظات الدلتا والقناة وهو ما يمنحها ميزة إضافية أمام الراغبين في قضاء يوم على البحر دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة

ومع استمرار الأجواء الصيفية خلال الفترة الحالية تظل شواطئ العين السخنة وجهة مفضلة للمصطافين خاصة خلال العطلات ونهاية الأسبوع



