مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة دجاج في الفرن

تعد كفتة الدجاج من الوصفات المميزة، ويمكن تحضير كفتة الدجاج بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة عمل كفتة الدجاج في الفرن

مقادير كفتة الدجاج في الفرن

بصل مفروم

فلفل أحمر حلو

ثوم

دجاج مفروم

ملح وفلفل

بهارات

بقدونس مفروم

بقسماط مطحون

بابريكا

جنزبيل

زيت

للتقديم:

بصل أحمر جوليان

طحينة

سماق

بقدونس

طريقة تحضير كفتة الدجاج في الفرن

في الكبة أخلطي البصل مع الثوم ثم يضاف الفلفل الحلو.

صفي الماء الناتج عن البصل والفلفل ويترك جانبا.

ضيفي تفل البصل إلى الكفتة ثم كل البهارات والبقسماط والبقدونس.

شكلي أقراص ثم أدهني وجه الكفتة بماء البصل والفلفل.

ضعي الكفتة في الفرن وتقدم مع العيش السوري والبصل بالسماق والبقدونس

تضاف الطحينة وتقدم الكفتة