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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحلت وبقي أثرها.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يخلدون ذكرى مديرتهم الراحلة في احتفال أكتوبر

طلاب مدرسة بالإسكندرية يخلدون ذكرى مديرتهم الراحلة في احتفال أكتوبر
طلاب مدرسة بالإسكندرية يخلدون ذكرى مديرتهم الراحلة في احتفال أكتوبر
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا من إحدى مدارس الإسكندرية، ظهر خلاله عدد من الطلاب وهم يستعيدون ذكرى مديرتهم الراحلة، بالتزامن مع مشاركتهم في احتفالات المدرسة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأظهر الفيديو طلاب المدرسة خلال تقديم فقرات غنائية مع فريق الكورال، وسط أجواء غلبت عليها مشاعر الوفاء والامتنان لمديرتهم الراحلة، التي ارتبط اسمها بفعاليات المدرسة وحرصها على المشاركة في المناسبات الوطنية.

وحرص الطلاب على استحضار ذكراها خلال الاحتفال، في مشهد عكس مدى تأثيرها في نفوسهم، مؤكدين أن رحيلها لم يمنع حضورها في ذكرياتهم ومناسباتهم، بعدما تركت بصمة واضحة لديهم خلال فترة عملها بالمدرسة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، مشيدين بمشاعر الوفاء التي عبر عنها الطلاب تجاه مديرتهم الراحلة، معتبرين أن تكريم ذكراها خلال احتفالات نصر أكتوبر يجسد قيمة المعلم ودوره الذي يمتد أثره إلى ما بعد سنوات العمل.

وتأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد، والتي تشهد تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الوطنية داخل المدارس بمشاركة الطلاب والمعلمين.

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