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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم توقع بروتوكول إنشاء مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية ببدر

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول
ياسمين بدوي

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/ 2027، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في تشغيل وصيانة أنظمة النقل الحديثة، وتزويد الطلاب بالمهارات الفنية والتطبيقية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وخبرات الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم مشروعات النقل الحضري والتنمية في مصر

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة لإحداث طفرة في التعليم الفني، وسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين نوعية المخرجات ومستويات المهارة المهنية بما يواكب المستويات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، ويسهم في زيادة فرص تشغيل خريجي المدارس الفنية.

وأعرب محمد عبد اللطيف عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا اعتزازه بالشراكة المهمة والممتدة مع الجانب الفرنسي في العديد من المجالات، ولا سيما في مجال التعليم الفني، ومثمنًا الدعم الفرنسي المتواصل لجهود تطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

وأكد الوزير أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الجديدة تستهدف تقديم نموذج متميز لمدارس التعليم الفني في مصر، بما تستند إليه من خبرات فرنسية في مجال التعليم والتدريب وربطهما بمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن المدرسة ستكون بمثابة نموذج يعكس الخبرة الفرنسية في مصر، ومعربًا عن تقديره للدعم المقدم لإنشاء المدرسة والمساهمة في نجاحها.

وبموجب البروتوكول، تبدأ الدراسة بالمدرسة اعتبارًا من العام الدراسي 2026/ 2027، بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وتعمل المدرسة وفق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومعايير الجودة الدولية، وتبلغ مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، ويحصل الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث على شهادة البكالوريا التكنولوجية بنظام الثلاث سنوات، إلى جانب شهادة خبرة معتمدة من الجهة المسؤولة عن التدريب العملي، وذلك بعد اجتياز فترات التدريب العملي المقررة بالكفاءة المطلوبة.

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