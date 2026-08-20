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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فابريزيو رومانو: حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة في المستقبل

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
باسنتي ناجي

سلّط الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الضوء على تألق المصري حمزة عبد الكريم مع برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب الشاب يمتلك إمكانيات تؤهله ليكون مهاجمًا مهمًا للفريق الكتالوني في المستقبل.

حمزة عبد الكريم 

وجاء ذلك بعد تألق عبد الكريم خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث سجل أهدافًا مؤثرة مع الفريق الأول، من بينها هدف في شباك بازل، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف خلال المباريات التحضيرية قبل مواجهة الأهلي. 

وكانت مواجهة برشلونة والأهلي في كأس خوان جامبر لحظة خاصة لحمزة، بعدما واجه ناديه السابق بقميص الفريق الكتالوني، في مباراة انتهت بفوز برشلونة 2-1، وسجل خلالها عبد الكريم هدف التقدم لبرشلونة. 

وأشار رومانو إلى أن ما يقدمه حمزة حتى الآن «مجرد بداية»، في ظل الرهان عليه كأحد المواهب الشابة التي يمكن أن يكون لها مستقبل كبير مع برشلونة، خاصة بعد قرار النادي تفعيل بند شراء عقده نهائيًا، والتوقيع معه حتى عام 2029.

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