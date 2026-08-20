قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيباني: مطار أبو الظهور تحت السيادة السورية وسيظل كذلك
تصعيد أم تفاوض.. إلى أين تتجه الأزمة الأمريكية الإيرانية؟
وفاة والدة ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه
«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة
تسلا تقترب من تشغيل «سايبر كاب» ذاتية القيادة في تكساس
حكم إخراج الرجل زكاة ماله لعلاج مطلقته المحتاجة؟.. الإفتاء تجيب
فابريزيو رومانو يثير حماس الجماهير: هل أنتم مستعدون لـ حمزة عبد الكريم؟
فابريزيو رومانو: حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة في المستقبل
ترامب يتوعد إيران بـ«يوم الإنزال الاقتصادي» بعد فشلها في اغتنام فرصة التفاوض
ترامب يصعّد ضد إيران: عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران
معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد أم تفاوض.. إلى أين تتجه الأزمة الأمريكية الإيرانية؟

إلى أين تتجه الأزمة الأمريكية الإيرانية؟..
إلى أين تتجه الأزمة الأمريكية الإيرانية؟..
محمود زيدان

تتأرجح الأزمة الأمريكية الإيرانية في مرحلة حرجة تتجاذبها استراتيجيات التصعيد المتبادل وكلفة المفاوضات المتعثرة، خاصة أن انتهاء مهلة مذكرة التفاهم التي وصفها بعض الخبراء بأنها ولدت «ميتة» دون نتائج أعاد الطرفين إلى المربع الأول.

 وتواجه الإدارة الأمريكية قيوداً ميدانية واقتصادية بارزة، كارتفاع أسعار النفط وضغوط انتخابات التجديد النصفي، ما يجعل خيار التهدئة وفتح الممرات البحرية أولوية ملحة تحكم التحركات القادمة بين خياري التصعيد والتفاوض.

المهلة انتهت عملياً منذ أسابيع

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن المهلة الصادرة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو الماضي انتهت عملياً منذ أسابيع بعد أن ولدت «ميتة» ـ على حد وصفه.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن التصعيد الأمريكي جاء رداً على القيام بتهديد السفن وإغلاق المضيق، قبل أن تتنقل الولايات المتحدة وإيران بين مساري التصعيد والتفاوض المتناقضين دون حسم للأهداف.

وأوضح، سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، على فضائية «Dmc» أن تعثر المفاوضات يدفع الطرفين نحو التصعيد، وفي المقابل فإن فشل التصعيد يعيدهما مجدداً إلى طاولة المفاوضات.

 وأوضح أن الأزمة تقف حالياً في منطقة وسطى نتيجة قيود تفرض نفسها على الجانب الأمريكي؛ أبرزها نقص الذخائر، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد المعارضة، إضافة إلى الضغوط المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي.

وأشار إلى أن هذه العوامل تشكل ضغوطاً تتجه بالجانب الأمريكي نحو خيار التفاوض، مؤكداً أن فتح المضيق أولوية قد تسهم في خفض أسعار النفط وتدعم موقف الحزب الجمهوري ومعارضيه، على الرغم من أن ترامب لم يحقق مكاسب عبر المفاوضات حتى الآن.

الأزمة الأمريكية الإيرانية أمريكا واشنطن إيران التصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

انقطاع المياه

كسر مفاجئ بالخط الرئيسي.. انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

جنيهات ذهب

1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

النجم شريف منير

شريف منير: فخور بحفل مهرجان القلعة وانتظروا مفاجآت جديدة

حودة وحكيم

حكيم وحودة يفتتحان الموسم السابع من مزيكا صالونات

محمد دياب

الأجدع والأطيب.. محمد دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية

بالصور

بالأسود المثير.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق

بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

تعرف على سعر ومواصفات ‏V27‎‏ ‏iCAUR‏ في مصر ‏

‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد