تسلا تقترب من تشغيل «سايبر كاب» ذاتية القيادة في تكساس

تتجه شركة تسلا إلى بدء تشغيل سياراتها الأجرة ذاتية القيادة "سايبر كاب" على الطرق العامة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، في إطار مساعيها لتوسيع نشاطها في مجال النقل الذاتي وتحويل هذه التقنية إلى أحد مصادر النمو المستقبلية للشركة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا إنفورميشن"، نقلا عن مصادر مطلعة، تخطط تسلا للبدء برحلات تجريبية لموظفيها باستخدام "سايبر كاب" على الطرق العامة في أوستن، قبل إدخال المركبات خلال فترة قصيرة ضمن خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تعمل عليها الشركة في المدينة.

وكثفت "تسلا" استعداداتها لهذه الخطوة خلال الفترة الأخيرة، إذ أجرت اختبارات ميدانية للمركبات، ونظمت رحلات تجريبية للعاملين لديها، بالتزامن مع تدريب فرق الطوارئ المحلية على كيفية التعامل مع السيارات ذاتية القيادة حال وقوع أي حوادث أو أعطال أثناء التشغيل.

وتحظى "سايبر كاب" بمكانة محورية في رؤية "تسلا" لمستقبل القيادة الذاتية، حيث جرى تصميمها من الأساس للعمل دون عجلة قيادة أو دواسات، في توجه يستهدف الوصول إلى مركبة قادرة على التنقل بشكل مستقل دون تدخل مباشر من السائق.

وكانت الشركة قد بدأت خلال يونيو الماضي اختبار سيارات "سايبر كاب" المخصصة للإنتاج على الطرق العامة، تمهيدا لرفع معدلات التصنيع في وقت لاحق من العام، مع تركيز متزايد على تطوير أعمال سيارات الأجرة الالية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اشتداد المنافسة داخل السوق الأمريكية للسيارات ذاتية القيادة، حيث تتسابق شركات السيارات والتكنولوجيا على تطوير أنظمة قادرة على تشغيل أساطيل من المركبات دون سائق، والوصول بها إلى مرحلة التشغيل التجاري على نطاق واسع.

ويمثل دخول "سايبر كاب" إلى شوارع أوستن اختبار مهم لطموحات "تسلا" في هذا القطاع، خاصة مع اعتماد نجاح المشروع على قدرة الشركة على الجمع بين تقنيات القيادة الذاتية ومتطلبات السلامة والتنظيم اللازمة للتوسع في خدمات النقل الالي.