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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد 3 سنوات.. كيف غيّرت أحداث 7 أكتوبر مسار القضية الفلسطينية؟

غزة
غزة
محمد البدوي

بعد مرور 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر 2023، لا تزال تداعيات ذلك اليوم حاضرة بقوة في المشهد الفلسطيني والإقليمي والدولي، بعدما شهدت المنطقة تطورات متسارعة امتدت آثارها إلى أكثر من ساحة، وأعادت القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي بصورة لافتة. 

إعادة طرح القضية الفلسطينية

وبينما يرى محللون أن ما جرى ساهم في إعادة طرح القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، وفتح نقاشًا أوسع حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فإن السنوات الثلاث الماضية حملت في الوقت نفسه خسائر إنسانية ودمارًا واسعًا داخل قطاع غزة، فضلًا عن اتساع نطاق المواجهات والتوترات الإقليمية، وهو ما يجعل تقييم نتائج هذه الأحداث موضوعًا مفتوحًا أمام قراءات سياسية متعددة.

7 أكتوبر.. نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية

وأكد الدكتور طارق البرديسي، المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، أن تقييم تأثير أحداث 7 أكتوبر 2023 على القضية الفلسطينية يختلف باختلاف زاوية النظر إليها، موضحًا أن هناك اتجاهًا يرى أن هذه الأحداث أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد فترة من تراجعها على أجندة العديد من الأطراف الدولية.

وأوضح البرديسي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وأحمد دياب، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التطورات التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر أسهمت في زيادة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، إلى جانب تنامي حالة التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وعودة الحديث بصورة أكثر وضوحًا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضرورة الوصول إلى تسوية تضمن الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه التطورات تمثل أحد الأوجه السياسية للمشهد خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن تقييمها لا يمكن أن ينفصل عن الجانب الإنساني، خاصة في ظل حجم الدمار والخسائر التي شهدها قطاع غزة خلال فترة الصراع.

مكاسب سياسية مقابل كلفة إنسانية هائلة

ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن قراءة أحداث 7 أكتوبر وتداعياتها تظل محل جدل بين رؤيتين رئيسيتين؛ الأولى تركز على ما ترتب عليها من إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي، والثانية تضع في مقدمة حساباتها التكلفة الإنسانية الكبيرة التي تحملها قطاع غزة.

وأضاف أن الحديث عن عودة القضية الفلسطينية إلى الأجندة الدولية لا يعني تجاهل الواقع الإنساني الصعب الذي فرضته الحرب على سكان القطاع، مؤكدًا أن المشهد خلال السنوات الثلاث الماضية حمل تطورات متشابكة يصعب فصل مساراتها السياسية عن تداعياتها الإنسانية.

الدولة الفلسطينية.. طريق طويل وتحديات مستمرة

وأشار البرديسي إلى أن الوصول إلى استعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة لا يزال طريقًا مليئًا بالتحديات، موضحًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مسارًا سياسيًا معقدًا وتضحيات كبيرة، في ظل استمرار التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن القضية الفلسطينية لم تعد خلال السنوات الثلاث الماضية محصورة في نطاق الصراع داخل الأراضي الفلسطينية فقط، وإنما امتدت تداعياتها إلى ساحات إقليمية أخرى، وهو ما جعل المشهد أكثر تعقيدًا، وفرض تحديات جديدة على الأطراف الفاعلة في المنطقة والمجتمع الدولي.

من غزة إلى الإقليم.. اتساع دائرة التداعيات

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن التطورات التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر انعكست على عدد من دول المنطقة، مشيرًا إلى امتداد آثار الصراع إلى لبنان وإيران ودول أخرى، بما يعكس اتساع نطاق التداعيات الإقليمية المرتبطة بالحرب والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على أن السنوات الثلاث الماضية كشفت عن ارتباط القضية الفلسطينية بالعديد من الملفات الإقليمية والدولية، بعدما أصبحت تداعيات الصراع تتجاوز حدود غزة لتؤثر في حسابات الأمن والاستقرار في المنطقة.

3 سنوات على 7 أكتوبر.. ماذا بعد؟

وبعد مرور 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر، تبدو القضية الفلسطينية أمام مشهد أكثر تعقيدًا؛ فمن ناحية عادت القضية إلى مساحة واسعة من الاهتمام الدولي، وبرزت مجددًا ملفات الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، ومن ناحية أخرى تركت الحرب آثارًا إنسانية وعمرانية كبيرة في قطاع غزة، بالتزامن مع امتداد التوترات إلى ساحات إقليمية أخرى.

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