النفط يرتفع والأسهم تتراجع وسط تصاعد المخاوف بشأن مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بينما تراجعت أسواق الأسهم، وسط تجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، على خلفية تحذيرات من تصعيد إيران هجماتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأفادت تقارير أوردتها شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية بأن صادرات النفط من دول الشرق الأوسط، باستثناء إيران، بدأت في الاقتراب مجددا من مستويات ما قبل الحرب، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين ودعم تراجع أسعار النفط في وقت سابق.

وكان خام برنت، القياس العالمي لأسعار النفط، قد انخفض إلى أقل من 100 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 90 دولارا، وهو ما أسهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم، ومنح البنوك المركزية مساحة أكبر لتجنب رفع أسعار الفائدة.

غير أن أسعار الخام عاودت الارتفاع أمس الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات أن طهران كثفت هجماتها على ناقلات النفط في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جهة مراقبة بحرية تابعة للبحرية الملكية البريطانية، إن تسع هجمات وقعت في المضيق منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يعادل نصف إجمالي الهجمات التي سجلت خلال شهر سبتمبر في المضيق والخليج مجتمعين.

وفي أسواق الأسهم، جاء التراجع رغم تسجيل وول ستريت جلسة قياسية جديدة، مدعومة بعودة قوية للمستثمرين إلى أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، والتي دفعت مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع.

ويترقب المستثمرون تطورات الوضع في مضيق هرمز، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعطيل حركة شحن النفط ورفع أسعار الطاقة مجددا، بما قد ينعكس على معدلات التضخم والسياسة النقدية عالميا.