صدام حول مضيق هرمز.. واشنطن تعلن فقدان إيران السيطرة وطهران تتوعد بعمليات استباقية

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، وسط تضارب واضح في روايات الطرفين حول الجهة التي تفرض سيطرتها الفعلية على الممر الملاحي الاستراتيجي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر الملاحي مفتوح، وأن تدفقات النفط عبره اقتربت من مستويات ما قبل اندلاع الحرب.

في المقابل، أعلن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني أن طهران ما زالت تملك «السيطرة الكاملة» على المضيق، مؤكداً أن الوضع سيستمر إلى حين تلبية المطالب الإيرانية. كما أعلن أن إيران تعتزم إغلاق ما وصفها بـ«الممرات غير القانونية» المستخدمة في نقل النفط.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المواجهة العسكرية والتوتر حول حركة السفن التجارية، إذ قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن القوات الإيرانية ما زالت قادرة على استهداف بعض السفن، لكنها لم تتمكن من وقف تدفق النفط والغاز عبر المضيق.

وفي مؤشر على استمرار المخاطر الأمنية، كشفت تقارير أمريكية عن سحب قاذفات B-1 من قاعدة في بريطانيا بسبب مخاوف من هجوم محتمل بطائرات مسيرة مرتبط بإيران، بينما نفت طهران ضلوعها في المخطط المزعوم.

ويظل مضيق هرمز محوراً رئيسياً في الأزمة، نظراً لدوره الحيوي في حركة صادرات الطاقة العالمية، فيما يعكس تضارب التصريحات الأمريكية والإيرانية استمرار المعركة السياسية والعسكرية حول السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.