فابريزيو رومانو يثير حماس الجماهير: هل أنتم مستعدون لـ حمزة عبد الكريم؟

أثار الإعلامي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو حماس الجماهير العالمية، بعد الإشادة بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي واصل تقديم مستويات مميزة بقميص برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتمكن حمزة عبد الكريم من تسجيل هدف جديد خلال المواجهة الودية التي جمعت برشلونة بالنادي الأهلي على ملعب كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، ليؤكد مجددًا قدرته على الظهور بشكل قوي أمام أحد أكبر الأندية الأوروبية.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفًا في شباك فريقه السابق، لكنه قرر عدم الاحتفال بالهدف، في لفتة تعكس احترامه الكبير للنادي الأهلي وجماهيره، بعدما قضى فترة مهمة من مسيرته داخل صفوف القلعة الحمراء قبل انتقاله إلى برشلونة.

ورأى رومانو أن اللاعب المصري يواصل إثبات نفسه بقوة، مشيرًا إلى أن المستويات التي يقدمها خلال فترة الإعداد قد تجعله أحد الخيارات المهمة في خط هجوم برشلونة خلال المستقبل القريب.



وأوضح رومانو أن حمزة عبد الكريم وصل إلى أربعة أهداف خلال المباريات التحضيرية لبرشلونة، بعدما سجل هدفين في مواجهة برمنجهام، ثم أضاف هدفًا أمام بازل، قبل أن يواصل تألقه بهدف جديد في شباك الأهلي.

ويعكس هذا السجل التهديفي البداية القوية للمهاجم المصري مع الفريق الكتالوني، خاصة في ظل قدرته على استغلال الفرص والوصول إلى مرمى المنافسين بصورة مستمرة.



واختتم رومانو حديثه بالتأكيد على أن ما يقدمه حمزة عبد الكريم حتى الآن قد يكون مجرد بداية لمسيرة مميزة مع برشلونة، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من الجهاز الفني والجماهير ،وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" :"هل أنتم مستعدون لحمزة؟".

وتنتظر الجماهير المصرية والكتالونية استمرار تطور اللاعب خلال الفترة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيحصل على فرصة حقيقية مع الفريق الأول، خاصة بعد البداية اللافتة التي قدمها خلال فترة الإعداد.