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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في ذكرى نصر أكتوبر.. حكاية «بسم الله» أول أغنية عن حرب أكتوبر لحنها بليغ حمدي

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، استعاد حساب الإعلامي الراحل وجدي الحكيم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كواليس واحدة من أشهر الأغاني التي ارتبطت بانتصارات أكتوبر، وهي أغنية «بسم الله» للموسيقار بليغ حمدي، التي خرجت إلى النور في الساعات الأولى للحرب.

بليغ حمدي يصر على الغناء لمصر في يوم 6 أكتوبر

وأوضح المنشور أنه عقب اندلاع حرب أكتوبر 1973، توجه الموسيقار بليغ حمدي، برفقة الفنانة وردة الجزائرية والشاعر عبد الرحيم منصور، إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون عصر يوم 6 أكتوبر، رغبةً في المشاركة في الأحداث من خلال الفن والغناء.

وبسبب حالة الطوارئ، منع الأمن الثلاثي من دخول المبنى، ليطلب بليغ حمدي حضور وجدي الحكيم، الذي كان يشغل حينها منصبًا مسئولًا في الإذاعة.

وأشار المنشور إلى أن وجدي الحكيم حاول إقناع بليغ بأن الحرب بدأت وأن إجراءات الطوارئ تمنع الدخول، إلا أن الموسيقار أصر على موقفه، وقال: «هعمل فيكم محضر إنكم رافضين تخلوني أغني لبلدي».

ووصل إصرار بليغ حمدي إلى مدير الإذاعة حينها، بابا شارو، الذي وافق في النهاية على دخوله، لكنه أخبره بعدم وجود ميزانية لإنتاج أغنية جديدة.

«أنا متكفل بكل حاجة»

وبحسب رواية المنشور، لم يتردد بليغ حمدي في الرد، مؤكدًا: «أنا متكفل بكل حاجة.. كلمات، لحن، فرقة موسيقية».

واستعان بليغ حمدي بصديقه أحمد فؤاد حسن، قائد الفرقة الماسية، الذي رفض الحصول على أجر، كما رفض الشاعر عبد الرحيم منصور أيضًا تقاضي أي مقابل، ليشارك الجميع في العمل دعمًا لمصر خلال الحرب.

وكان عبد الرحيم منصور قد كتب أغنيتين هما «بسم الله» و«وأنا على الربابة بغني»، وبدأ بليغ حمدي في تلحين أغنية «بسم الله»، وتمكن من الانتهاء من لحنها قبل مغرب يوم 6 أكتوبر.

بليغ يجمع العاملين لتسجيل «بسم الله»

لكن حظر التجوال حال دون وصول أفراد الكورال إلى مبنى الإذاعة، ليبحث بليغ حمدي عن حل سريع، فقام بجمع عدد من العاملين داخل المبنى، من بينهم الفراشون وعمال الشاي، وبدأ في تعليمهم اللحن بنفسه.

وفي منتصف الليل، بدأ تسجيل الأغنية، وبعد ساعات قليلة، وتحديدًا فجر يوم 7 أكتوبر، استمع بابا شارو إلى التسجيل، وأبدى دهشته من سرعة إنجاز العمل في هذه الفترة القصيرة.

وفي صباح 7 أكتوبر، خرجت أغنية «بسم الله» إلى المستمعين عبر الإذاعة، لتصبح من أبرز الأغاني التي ارتبطت بانتصارات حرب أكتوبر والروح الوطنية التي عاشها المصريون خلال تلك الفترة.

وتبقى قصة الأغنية، وفقًا لما رواه حساب وجدي الحكيم، واحدة من الحكايات التي توثق الدور الذي لعبه الفنانون والمبدعون في التعبير عن مشاعر المصريين خلال حرب أكتوبر، حيث تحولت الرغبة في تقديم عمل غنائي إلى أغنية خالدة في الذاكرة المصرية.

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