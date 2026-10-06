رئيس الرعاية الصحية يوجه بدراسة فتح مدرسة للتمريض بأسوان

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الكتلة البرلمانية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسوان، لبحث سبل تكامل الخدمات الصحية بالمحافظة والاستماع إلى آراء ومقترحات النواب بشأن احتياجات المواطنين الصحية.

واستمع الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن عدد من المناطق والمنشآت الصحية والتخصصات الطبية بالمحافظة، ووجّه بسرعة دراسة والاستجابة للمطالب ذات الأولوية، بما يدعم تكامل الخدمات الصحية وإتاحتها للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والأبعد جغرافيًا.

وفي إطار الاستجابة السريعة للمطالب المطروحة، وجّه الدكتور أحمد السبكي باستكمال متطلبات تشغيل مستشفى نصر النوبة تمهيدًا لتشغيلها خلال شهر، بما يعزز إتاحة الخدمات الصحية المتكاملة لأهالي نصر النوبة والمناطق المحيطة.

كما وجّه بتشكيل لجنة للمرور على المركز الصحي ببنبان، للوقوف على احتياجاته ومتطلبات تطويره، ودراسة سبل تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة، كما وجّه بتوفير الألبان العلاجية للمستحقين في كوم أمبو، بما يضمن تيسير حصول الحالات المستحقة عليها.

دعم خدمات طب وجراحة العيون

وفي إطار دعم خدمات طب وجراحة العيون، وجّه الدكتور أحمد السبكي بإنشاء قسم للرمد بمستشفى النيل، بما يدعم إتاحة الخدمات التخصصية للأهالي ، كما وجّه بدعم مستشفى رمد أسوان بجهاز رسم عصب العين، واستكمال وحدة القرنية بالمستشفى، بما يعزز قدرات المستشفى التشخيصية والعلاجية ويوسع نطاق الخدمات الطبية التخصصية المقدمة للمواطنين.

وفي إطار دعم التخصصات الطبية الدقيقة، وجّه رئيس هيئة الرعاية الصحية بتعزيز الكوادر البشرية بقسم المخ والأعصاب بمستشفى إدفو، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للقسم وتعزيز تقديم الخدمات التخصصية لأهالي إدفو والمناطق المحيطة.

كما وجّه بدراسة إمكانية فتح مدرسة جديدة للتمريض بالمحافظة، بما يسهم في دعم منظومة إعداد وتأهيل الكوادر التمريضية وتلبية احتياجات المنشآت الصحية من القوى البشرية، إلى جانب دراسة آليات توزيع أطقم التمريض على المنشآت الصحية بشرق وغرب النيل وفقًا لمحل السكن، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكوادر التمريضية ويلبي احتياجات مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان لا تزال في مرحلة الاستكمال والتطوير والتوسع، وأن العمل مستمر على إضافة المزيد من الخدمات والتخصصات الطبية واستكمال عناصر التكامل بين مكونات المنظومة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الصحية المتنوعة للمواطنين وتحسين مستوى إتاحة وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أن تكامل الخدمات الصحية يرتبط بالتوسع في التخصصات والخدمات الطبية، وتعزيز الكوادر البشرية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، إلى جانب مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافات السكانية واحتياجات المناطق المختلفة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من إمكانات المنظومة الصحية بالمحافظة ويعزز إتاحة الخدمات للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم.

من جانبهم، ثمّن أعضاء الكتلة البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسوان اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية الصحية ووضع تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس الأولويات، مؤكدين أهمية استمرار تطوير الخدمات الصحية والتوسع في إتاحة الخدمات والتخصصات الطبية لأهالي أسوان.

كما أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والاستجابة السريعة لعدد من المطالب التي تم طرحها خلال اللقاء، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية، بما يسهم في رصد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على تلبيتها.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية استمرار التواصل مع الكتلة البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسوان، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومتابعة ما يتم طرحه من احتياجات، بما يدعم جهود الهيئة في استكمال وتكامل الخدمات الصحية وإضافة المزيد من الخدمات والتخصصات الطبية لأهالي المحافظة.

وحضر اللقاء من أعضاء مجلس النواب بمحافظة أسوان كل من: النائبة منى شاكر، والنائب جابر أبو خليل، والنائب مدحت ركابي، والنائب ياسين عبد الصبور، والنائبة ريهام عبد النبي، والنائب أحمد القهموري، والنائب محمد هلال، والنائب علي أبا زيد، والنائب محمد أبو الخير، والنائب هلال الهنداوي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ: النائب أحمد سعد درويش، والنائب مصطفى جبر عوض.