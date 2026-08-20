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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاة والدة ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

ياسر ادريس
ياسر ادريس
رباب الهواري

توفيت منذ قليل والدة المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة .

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم الخميس، في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وتقرر أن يقتصر العزاء على مراسم الدفن وتلقي العزاء بمقابر الأسرة في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية وأسرة الرياضة المصرية بخالص التعازي والمواساة إلى المهندس ياسر إدريس وأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ياسر ادريس اللجنة الاولمبية اخبار الرياضة

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