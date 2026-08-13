رشوان مستشاراً قانونياً للجنة الأولمبية المصرية

في خطوة تدعم منظومة العدالة الرياضية والخبرات القانونية، تقرر تكليف المستشار محمد رشوان، المحامي بالنقض وأحد أبرز القامات القانونية المتخصصة في المجال الرياضي، مستشاراً قانونياً للجنة الأولمبية المصرية.

وينضم المستشار محمد رشوان بهذا التكليف إلى المستشار القدير محمد الأسيوطي، ليشكل القامتان إضافة قانونية ونوعية كبيرة لعمل اللجنة، وتعزيزاً للملفات القانونية والرياضية خلال المرحلة المقبلة.

عن هذا القرار: يُعد المستشار محمد رشوان من الكوادر القانونية البارزة التي حققت حضوراً لافتاً في الشأن الرياضي والقضايا المماثلة، ويأتي وجوده بجانب المستشار محمد الأسيوطي ليدعم صياغة القرارات ورسم الأطر القانونية للرياضة المصرية وفق أحدث المعايير.