باريس سان جيرمان ينهي التعاقد مع حارس اليابان

أنهى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اتفاقه نادي مع بارما الإيطالي للتعاقد مع الحارس الياباني زيون سوزوكي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان حسم صفقة الحارس اليابانى مقابل دفع مبلغ مالي قدره نحو35 مليون يورو ، يحصل عليها نادي بارما الإيطالى.

وأضاف أن الحارس الياباني سوف يوقع عقدًا مع نادي باريس سان جيرمان يمتد حتى شهر يونيو من عام 2030.

وأشار إلى أن الحارس اليابانى زيون سوزوكي ، سوف يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس مطلع الأسبوع المقبل للخضوع للكشف قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى نادي العاصمة.

واكدت إلى أن المدرب الإسباني لويس إنريكى، المدير الفني للنادي الفرنسي، سوف يحسم مصير اللاعب اليابانى سواء البقاء ضمن صفوفه أو الخروج على سبيل الإعارة، خلال منافسات الموسم القادم.

ويذكر انه يرتبط الحارس الدولي الياباني زيون سوزوكي بعقد مع بارما الإيطالي يمتد حتى شهر يونيو من العام 2029.