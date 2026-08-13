باريس بدون مبابي.. 10 بطولات تكشف سر التفوق بعد رحيله

واصل باريس سان جيرمان تأكيد حضوره القوي على الساحة الأوروبية بعدما نجح في مواصلة حصد البطولات منذ رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في صيف 2024 ليبرهن الفريق أن مشروعه قادر على الاستمرار في المنافسة رغم رحيل أحد أبرز نجومه.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه على أستون فيلا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب "سالزبورج أرينا" في النمسا ليضيف الفريق لقبًا جديدًا إلى سجله خلال فترة ما بعد مبابي.

باريس سان جيرمان يواصل حصد البطولات بعد رحيل مبابي

ومنذ انتقال مبابي إلى ريال مدريد، نجح باريس سان جيرمان في حصد 10 ألقاب من أصل 12 بطولة كان ينافس عليها بينما خسر لقبين فقط، في حصيلة تعكس قوة الفريق وقدرته على الحفاظ على استقراره الفني رغم رحيل نجمه السابق.

وخلال موسم 2024-2025 فرض الفريق الباريسي سيطرته على البطولات المحلية بعدما توج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي قبل أن يحقق الإنجاز الأبرز في تاريخ النادي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وكانت الخسارة الوحيدة لباريس سان جيرمان خلال ذلك الموسم في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي إلا أن هذه الهزيمة لم تمنع الفريق من إنهاء الموسم بحصيلة استثنائية من البطولات.

ألقاب جديدة في الموسم التالي

وفي الموسم التالي، واصل باريس سان جيرمان طريقه نحو منصات التتويج بعدما احتفظ بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر، إلى جانب حفاظه على لقب دوري أبطال أوروبا قبل أن يضيف كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال إلى خزائنه.

ورغم هذه الهيمنة اللافتة، لم يخل مشوار الفريق من بعض الإخفاقات حيث ودع كأس فرنسا من دور الـ16 إلا أن الحصيلة الإجمالية منذ رحيل مبابي تؤكد قدرة باريس سان جيرمان على مواصلة حصد الألقاب وترسخ نجاح المشروع الذي يقوده المدرب لويس إنريكي.