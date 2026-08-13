13 بطولة.. لويس إنريكي يرسخ مكانته بين أساطير باريس سان جيرمان

واصل الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان كتابة التاريخ مع النادي الفرنسي بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي عقب الفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-1 ليضيف بطولة جديدة إلى سجل إنجازاته منذ توليه قيادة الفريق في صيف 2023.

إنريكي يرفع رصيده إلى 13 لقبًا مع باريس

ورفع لويس إنريكي رصيده من البطولات مع باريس سان جيرمان إلى 13 لقبا في إنجاز يعكس النجاح الكبير الذي حققه المدرب الإسباني خلال فترة قصيرة بعدما أصبح أحد أبرز المدربين في تاريخ النادي الفرنسي.

وشهدت مواجهة كأس السوبر الأوروبي إثارة كبيرة حيث تقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا قبل أن يتمكن أستون فيلا من إدراك التعادل إلا أن الفريق الباريسي نجح في تسجيل هدف الحسم خلال الدقائق الأخيرة، ليخرج منتصرا ويتوج باللقب.

13 بطولة في مسيرة إنريكي مع باريس

وجاءت بطولات لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان بواقع 3 ألقاب في الدوري الفرنسي و3 ألقاب في كأس السوبر الفرنسي إلى جانب لقبين في كأس فرنسا ولقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي بالإضافة إلى لقب كأس الإنتركونتيننتال.

وبهذه الحصيلة يواصل إنريكي ترسيخ مكانته كأحد أنجح المدربين الذين تولوا قيادة باريس سان جيرمان بعدما نجح في قيادة الفريق إلى منصات التتويج على المستويات المحلية والقارية والعالمية محققا معدلا استثنائيا من البطولات منذ وصوله إلى حديقة الأمراء في صيف 2023.