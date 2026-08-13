محمد صلاح يرفع الاهتمام بطرابزون سبور.. مباريات الفريق تُبث في 50 دولة حول العالم

كشفت صحيفة «الصباح» التركية عن تزايد الاهتمام العالمي بمتابعة مباريات طرابزون سبور خلال منافسات الدوري التركي في الموسم الجديد، مشيرة إلى أن مباريات الفريق سيتم بثها مباشرة في نحو 50 دولة حول العالم، بالتزامن مع انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تحظى باهتمام خاص بمتابعة مباريات طرابزون سبور، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح، وما يمثله وجوده مع الفريق التركي من عامل جذب للجماهير المصرية والعربية.

ويحظى انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور باهتمام واسع، في ظل امتلاك قائد منتخب مصر قاعدة جماهيرية ضخمة داخل مصر وخارجها، وهو ما انعكس على حجم المتابعة المنتظرة لمباريات الفريق خلال الموسم الجديد.

وتترقب الجماهير الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبور، خاصة مع رغبتها في متابعة تجربته الجديدة والتعرف على مدى قدرته على التألق في منافسات الدوري التركي والمساهمة في تحقيق أهداف فريقه.

ويأتي انضمام صلاح إلى طرابزون سبور ليمنح النادي حضورًا أكبر على الساحة الدولية، بعدما أصبح الفريق محط اهتمام جماهير كرة القدم في مصر وعدد من الدول الأخرى، بالتزامن مع استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

بث مباريات الدوري التركي

وتملك شبكة قنوات «بي إن سبورتس» حقوق بث مباريات الدوري التركي، إلا أن عددًا محدودًا من مباريات المسابقة يتم نقله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تحظى جميع مباريات الدوري بالتغطية والبث داخل تركيا.

وأشارت التقارير التركية إلى أن التعاقد مع محمد صلاح ساهم في زيادة الاهتمام الدولي بطرابزون سبور، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم المصري، الأمر الذي قد ينعكس على حجم المشاهدة والمتابعة لمباريات الفريق خلال الموسم.

ومن المنتظر أن تحظى مباريات طرابزون سبور باهتمام أكبر على خريطة البث الدولي، مع تزايد رغبة الجماهير في متابعة محمد صلاح خلال تجربته الجديدة، خاصة الجماهير المصرية والعربية.

وكان محمد صلاح قد رحل عن صفوف ليفربول في 30 يونيو الماضي، بعد فترة حافلة بالألقاب والإنجازات مع النادي الإنجليزي، قبل أن يخوض تجربة جديدة بقميص طرابزون سبور في الدوري التركي.