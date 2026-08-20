قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة والدة ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه
«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة
تسلا تقترب من تشغيل «سايبر كاب» ذاتية القيادة في تكساس
حكم إخراج الرجل زكاة ماله لعلاج مطلقته المحتاجة؟.. الإفتاء تجيب
فابريزيو رومانو يثير حماس الجماهير: هل أنتم مستعدون لـ حمزة عبد الكريم؟
فابريزيو رومانو: حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة في المستقبل
ترامب يتوعد إيران بـ«يوم الإنزال الاقتصادي» بعد فشلها في اغتنام فرصة التفاوض
ترامب يصعّد ضد إيران: عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران
معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم
أدعية الرزق بعد صلاة الفجر.. كلمات مستحبة لسعة الرزق والبركة وتيسير الأمور
تجربة مميزة.. الأهلي يوجه رسالة إلى برشلونة بعد مواجهة كأس خوان جامبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

حذرت المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والانذار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم من ارتفاع درجات الحرارة مجددًا اعتبارًا من الجمعة المقبلة وعلى مدار الأسبوع القادم بمعدل درجتين إلى 3 درجات قياسًا بدرجات الحرارة الحالية؛ لتتراوح العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة والمحسوسة ما بين 38 و39 درجة.

تأثير منخفض الهند الموسمي

وقالت غانم إن سبب الارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة يعود إلى عودة تأثير منخفض الهند الموسمي ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت "أن أجواء الأيام القادمة ستكون أكثر حرارة من هذه الأيام، حيث سيكون الطقس شديدة الحرارة رطبا خلال ساعات النهار ومائلا للحرارة رطبا خلال ساعات الليل على مدار الأسبوع المقبل".

وفيما يتعلق بطقس اليوم، أكدت استمرار الانخفاض الطفيف في قيم درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء؛ بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية أقل حرارة قياسا بالأيام الماضية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت "أن البلاد لاتزال تتأثر بمرتفع العروض الوسطى (المرتفع الآزوري) مع وجود امتداد لمنخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة إلا أن وجود الرطوبة يجعل الاحساس بالحرارة يزيد بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 4 درجات".

وأشارت إلى أن العظمى ستسجل اليوم على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية والمحسوسة 36 درجة مئوية، فيما تعد محافظات الصعيد الأعلى في درجات الحرارة خاصة محافظات الجنوب (الأقصر، وأسوان) حيث تسجل العظمى 41 درجة مئوية والمحسوسة 42 درجة مئوية.

ووصفت غانم طقس اليوم بأنه سيكون حارا رطبا نهارا في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يكون مائلا للحرارة ورطبا خلال فترات الليل لكن مع وجود نشاط للرياح، تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، سيسهم في تلطيف الأجواء خاصة في الأماكن المكشوفة.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة سوف تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات الليل ما بين 80 إلى 85%، فيما تتراوح ما بين 90 إلى 95% على السواحل المطلة على البحر المتوسط إلا أنه مع وجود نشاط للرياح يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا..متوقعة هطول الأمطار الخفيفة في بعض الأماكن منها السلوم، ومطروح وسيوة وذلك بنسبة ضعيفة.

وأفادت بأن الشبورة المائية سوف تتكون خلال الفترة من الساعة 4 فجرا إلى 8 صباحا على الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة في بعض الأماكن وتؤثر على انخفاض الرؤية الأفقية إلا أنها لن تؤثر على حركة المرور، وسوف تختفي سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

كما حذرت غانم من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح الأمواج ما بين 2 إلى 5ر3 متر وسرعة رياح ما بين 60 إلى 65 كم/ساعة، داعية رواد البحر الأحمر إلى ضرورة تجنب أعمال الصيد والملاحة البحرية اليوم واتباع تعليمات السلامة.

ودعت المواطنين إلى ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والاستمتاع بالأجواء في فترات الليل ومتابعة النشرات الجوية، قائلة :"إن طقس هذه الأيام صيفي ومستقر".

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة تأثير منخفض الهند الموسمي الطقس شديدة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

انقطاع المياه

كسر مفاجئ بالخط الرئيسي.. انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

ترشيحاتنا

إطارات السيارات

7 أخطاء شائعة تدمر إطارات سيارتك الجديدة دون أن تشعر

تسلا نيويورك 2026

تسلا تبني أضخم محطة شحن سريع في نيويورك

لامبورجيني

لامبورجيني تحسم الجدل.. لا عودة للفتيس اليدوي

بالصور

بالأسود المثير.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق

بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

تعرف على سعر ومواصفات ‏V27‎‏ ‏iCAUR‏ في مصر ‏

‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد