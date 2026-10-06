محمد الموجي يكشف حجم أزمة ميزانية مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ34

كشف المايسترو محمد الموجي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عن حجم الأزمة المالية التي تواجه الدورة الـ34 من المهرجان، مؤكدًا أن ميزانية الدورة الحالية تقل عن نصف ميزانية الدورة السابقة.

محمد الموجي

وقال الموجي، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»: «فكرة البحث عن رجال أعمال ورعاة لمهرجان الموسيقى العربية لم تكن موجودة، لأن المهرجان لم يواجه أزمة مالية بهذا الشكل في الأوقات السابقة، لكن كان في راعي أو اتنين وكانت الأمور مظبوطة».

وأضاف: «لما المشاكل زادت حاليًا بدأنا نفكر في موضوع الرعاة، لكن على مدار السنين الماضية لم نواجه أزمة، لأننا كنا نتلقى دعمًا من الدولة للمهرجان، واليوم نمر بظروف صعبة ومحتاجين ناس تقف معانا».

وكشف مدير المهرجان عن الفارق الكبير في ميزانية الدورة الحالية مقارنة بالعام الماضي، قائلًا: «ميزانية الدورة 34 من المهرجان أقل من نصف ميزانية الدورة السابقة، ومع ذلك كان هناك نجوم موجودين في الجدول».