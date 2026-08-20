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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام سالم: إصابة إمام عاشور «سياسية».. واللاعب يستحق أعلى أجر في الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

رأى الناقد الرياضي عصام سالم أن إصابة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، المتواصلة منذ خروجه مصابًا في مباراة مصر والأرجنتين بدور الـ16 بكأس العالم هي إصابة غير حقيقية.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إصابة إمام عاشور مع الأهلي إصابة سياسية»، مشيرًا إلى أن عدم مشاركته اليوم أمام برشلونة بسبب أزمة تجديده.

وأردف قائلًا: «أزمة إمام عاشور مع الأهلي بدأت منذ تعاقد الأهلي مع أحمد سيد زيزو، لأنه يرى أنه أفضل لاعب في مصر لذلك وجد القيمة المادية التي يحصل لا تتناسب».

وتابع سالم: «من المنطقي أن يحصل إمام عاشور على أعلى قيمة فنية في النادي الأهلي لأنه كمستوى أفضل من زيزو».

بالنسبة لموقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، قال سالم: «من الأفضل للزمالك حال عودة بيزيرا أن يبقيه حتى شهر يناير المقبل على الأقل، ولكن اللاعب إذا حضر لمصر سيكون للتفاوض على رحيله وليس للعب».

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