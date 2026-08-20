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معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم
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تجربة مميزة.. الأهلي يوجه رسالة إلى برشلونة بعد مواجهة كأس خوان جامبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
رباب الهواري

شهدت مقابلة حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي المعار إلى برشلونة، موقفًا طريفًا خلال حديثه مع قناة أون سبورت، عقب مشاركته مع الفريق الكتالوني في مواجهة الأهلي ضمن احتفالية كأس خوان جامبر.

وخلال الحوار، حرص مذيع القناة على توجيه سؤال إلى حمزة عبد الكريم بشأن الرسالة التي يرغب في توجيهها إلى الجماهير المصرية، خاصة في ظل تجربته الحالية مع واحد من أكبر الأندية في العالم.

وقال مذيع أون سبورت خلال اللقاء: «إيه الرسالة اللي توجهها للجماهير المصرية وأنت بتلعب في واحد من أكبر الأندية المصرية والعالمية؟».

إلا أن السؤال تسبب في حالة من الاستغراب لدى حمزة عبد الكريم، الذي لم يتمكن من سماع السؤال بشكل واضح، ليرد سريعًا وبطريقة عفوية: «معلش قول تاني كده؟».

وأعاد المذيع توجيه السؤال إلى اللاعب الشاب، وسط أجواء اتسمت بالبساطة والعفوية، ليواصل حمزة حديثه عن تجربته مع برشلونة وطموحاته خلال الفترة المقبلة.

ويعيش حمزة عبد الكريم تجربة مهمة في مسيرته الكروية، بعدما أصبح ضمن حسابات الجهاز الفني لفريق برشلونة، في ظل الاهتمام الكبير بتطوير مستواه ومنحه فرصة للتواجد مع الفريق الأول.

ويحظى اللاعب المصري الشاب باهتمام من جانب المدير الفني هانز فليك، الذي أشاد في تصريحات سابقة ببعض إمكانياته، خاصة قدرته على التعامل مع الكرات العرضية والحفاظ على الكرة تحت الضغط.

ويحرص حمزة عبد الكريم خلال ظهوره الإعلامي على التعبير عن تقديره للجماهير المصرية، مؤكدًا أن تمثيل بلاده داخل نادٍ بحجم برشلونة يمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة له.

كما يسعى اللاعب إلى استغلال الفترة الحالية من أجل اكتساب الخبرات والتطور فنيًا وبدنيًا، خاصة مع احتكاكه بلاعبي الفريق الأول في برشلونة.

ويأمل حمزة عبد الكريم أن يواصل خطواته الناجحة مع الفريق الكتالوني، وأن يثبت قدرته على المنافسة وحجز مكان له ضمن حسابات الجهاز الفني، ليصبح أحد أبرز المواهب المصرية التي تخوض تجربة احترافية مع أحد أكبر أندية كرة القدم عالميًا.

ولفت رد حمزة عبد الكريم «معلش قول تاني كده؟» الأنظار خلال المقابلة، بعدما جاء بشكل عفوي وطبيعي، ليضيف لمسة طريفة إلى الحوار الذي تناول تجربته الجديدة مع برشلونة وطموحاته خلال المرحلة المقبلة.

ويترقب الجمهور المصري ظهور حمزة بشكل أكبر مع برشلونة، خاصة في ظل الآمال الكبيرة المعقودة عليه، باعتباره أحد المواهب الشابة التي يمكن أن تمثل إضافة قوية للكرة المصرية في السنوات المقبلة.


 

حمزة عبدالكريم الاهلي اخبار الرياضة اخبار الاهلي برشلونة

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