الأهلي يواجه الطيران في الجولة الأولى لدوري كرة القدم النسائية

أسفرت قرعة دوري كرة القدم النسائية موسم 2025ـ 2026، عن مواجهة الأهلي مع نظيره الطيران في الجولة الأولى بملعب النادي بالقاهرة الجديدة.

هذا وأقيمت القرعة اليوم الخميس داخل مقر اتحاد الكرة، بمشاركة 17 فريقًا.

ويقام الدوري بنظام المجموعة الواحدة من دورين ذهابًا وإيابًا، وتعد المشاركة الحالية هي الثانية لفريق الكرة النسائية بالأهلي بعد موسم أول حصل خلاله على المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما نجح الفريق في التتويج بلقب كأس مصر.

ونستعرض فيما يلي جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من المسابقة، على أن تقام تلك المباريات على ملعب الفريق المذكور أولا:

١- الأهلي × الطيران.

٢- إنبي × الأهلي.

٣- الأهلي × اتحاد بسيون.

4- مسار × الأهلي.

٥- الأهلي × بالم هيلز.

٦- المقاولون العرب × الأهلي.

٧- الأهلي × بيراميدز.

٨- رع × الأهلي.

٩- الأهلي × البنك الأهلي.

١٠- زد × الأهلي.

١١- الأهلي × وادي دجلة.

١٢- الزمالك × الأهلي.

١٣- الأهلي × مودرن سبورت.

١٤- المصري × الأهلي.

١٥- الأهلي × الجونة.

١٦- الفريق لن يشارك.

١٧- ساك "sak" × الأهلي.

وتقام مباريات الدور الثاني على ملعب الفريق المذكور ثانيًا.