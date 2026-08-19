12 ركعة سنة مؤكدة يوميا.. الإفتاء توضح عدد ركعات النوافل وأوقاتها

أوضحت دار الإفتاء المصرية عدد ركعات النوافل التي تُصلَّى قبل الصلوات الخمس المفروضة أو بعدها، مبينةً الفرق بين السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة، ومواعيد أداء كل منها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الصلاة التي تؤدى قبل الصلوات الخمس المفروضة أو بعدها تنقسم إلى سنة مؤكدة، وهي التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنن غير مؤكدة يُندب للمسلم الإتيان بها من غير تأكيد.

وأوضحت دار الإفتاء أن السنن المؤكدة تبلغ اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، مستندة إلى الحديث الشريف: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»، وهو الحديث الذي أخرجه النسائي.

وبينت دار الإفتاء أن السنن المؤكدة تبدأ بأربع ركعات قبل صلاة الظهر، ثم ركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء، بالإضافة إلى ركعتين قبل صلاة الفجر، ليكون مجموعها اثنتي عشرة ركعة خلال اليوم والليلة.

وأضافت دار الإفتاء أن هناك سننًا أخرى غير مؤكدة، يُندب للمسلم أداؤها من غير تأكيد، وتشمل أربع ركعات قبل صلاة العصر، وركعتين قبل صلاة المغرب، وركعتين قبل صلاة العشاء.

وأكدت دار الإفتاء أن معرفة أوقات النوافل وعدد ركعاتها تساعد المسلم على تنظيم عبادته والحرص على الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جانب أداء الفرائض والمحافظة عليها.