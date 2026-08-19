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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز نصح الفتاة بسبب الحجاب غير المكتمل؟.. أمين الفتوى يوضح

علي فخر
علي فخر
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم نصح فتاة ترتدي حجابًا غير مكتمل، مع ظهور بعض خصلات الشعر، مؤكدًا أن هذا يُعد من الحجاب الناقص، ويجوز نصحها ولكن بضوابط شرعية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الأصل في الحجاب هو ستر الشعر كاملًا، وأن ظهور خصلات منه يُخرج الحجاب عن كماله الشرعي.

وأشار إلى أن النصيحة في هذه الحالة مطلوبة، لكن يجب أن تكون بأسلوب حسن ولطيف، بعيدًا عن التعنيف أو الترهيب، لأن الغرض منها الإصلاح وليس التنفير، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة تكون أدعى للقبول.

وأضاف أن الطريقة المثلى للنصح تكون بالتشجيع والإيجابية، كأن يُقال للفتاة إن حجابها جميل، ويمكن استكماله بشكل أفضل لنيل رضا الله كاملًا، بدلًا من توجيه عبارات قاسية قد تدفعها للرفض أو العناد.

وتابع أن النصيحة في الإسلام متاحة لكل شخص، لكن يشترط فيها حسن التوقيت واختيار الأسلوب المناسب، لافتًا إلى أن تقديم النصيحة لشخص في حالة انفعال أو غضب قد لا يكون مؤثرًا، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لذا يُفضل انتظار الوقت المناسب حتى تكون أكثر قبولًا.

الحجاب دار الإفتاء علي فخر

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