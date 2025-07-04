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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق نموذج Veo 3 لتوليد الفيديوهات على نطاق عالمي

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، يوم الخميس، عن بدء الإطلاق العالمي لنموذجها الجديد لتوليد الفيديو Veo 3، ليكون متاحا لمستخدمي منصة Gemini في أكثر من 159 دولة حول العالم.

ويتوفر استخدام النموذج حاليا فقط لمشتركي خطة جوجل Google AI Pro المدفوعة، مع حد أقصى قدره 3 فيديوهات يوميا لكل مستخدم. 

ويتيح نموذج Veo 3، الذي تم استعراضه لأول مرة في مايو، إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثماني ثوان اعتمادا على الأوامر النصية.

طموحات مستقبلية من إنشاء الفيديو إلى العوالم التفاعلية

أشار جوش وودوارد، أحد مسؤولي جوجل، إلى أن الشركة تعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح توليد الفيديوهات من الصور داخل منصة Gemini. 

كما أثار ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لمختبر DeepMind للذكاء الاصطناعي التابع لجوجل، تلميحات حول إمكانية استخدام Veo 3 في تطوير ألعاب الفيديو مستقبلا.

جاء ذلك في رد على منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، طالب فيه أحد المستخدمين بجعل فيديوهات Veo 3 قابلة للعب، متسائلا: "متى نحصل على نماذج عوالم قابلة للعب؟"، ليرد هاسابيس قائلا: "ألن يكون ذلك شيئا رائعا؟"، في إشارة ضمنية إلى طموحات أبعد من مجرد توليد الفيديو.

ورد لاحقا لوغان كيلباتريك، مدير المنتجات في Google AI Studio، بإشارة مشابهة، لكن متحدثا باسم الشركة أكد لموقع TechCrunch أن جوجل "لا تملك حاليا ما تعلنه رسميا بهذا الخصوص".

ما الفرق بين Veo والعوالم القابلة للتفاعل؟


بينما ينتج Veo 3 مقاطع فيديو واقعية تحاكي الحركة الفيزيائية في العالم الحقيقي، إلا أنه لا يعد نموذجا للعالم World Model بالمعنى الكامل.

فالنماذج العالمية تحاكي ديناميكيات البيئة الحقيقية وتمكن الكيانات البرمجية من التفاعل والتنبؤ بردود الفعل، وهو ما يعد أساسا ضروريا للألعاب التفاعلية.

تعمل جوجل في هذا الاتجاه عبر نموذجها متعدد الوسائط Gemini 2.5 Pro، الذي تهدف الشركة لتحويله إلى نموذج يحاكي الجوانب الإدراكية للدماغ البشري. 

وفي ديسمبر الماضي، كشفت DeepMind عن نموذج Genie 2 القادر على توليد عوالم قابلة للعب لا نهائية. 

وفي الشهر التالي، أعلن عن تشكيل فريق متخصص لدى جوجل للعمل على نماذج ذكاء اصطناعي تُحاكي العالم الحقيقي.

تعد جوجل ليست وحدها المشاركة في هذا المضمار، فشركات مثل مايكروسوفت، Runway، Scenario، Pika، وOpenAI من خلال نموذج Sora تسعى بدورها لتطوير تقنيات متقدمة في توليد الفيديو والعوالم الافتراضية.

وبفضل مواردها المالية الكبيرة وشبكة التوزيع الواسعة، قد تتمكن جوجل من ترسيخ موقعها في هذا السوق سريع التطور، مما يستدعي من منافسيها متابعة تحركاتها عن كثب.

جوجل Gemini توليد الفيديو

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