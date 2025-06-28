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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تسقط دعم كروم لأجهزة أندرويد القديمة.. اعرف الإصدارات المتأثرة

جوجل كروم
جوجل كروم
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، أن متصفح كروم لن يتلقى تحديثات بعد الآن على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 8.0 (أوريو) و أندرويد 9.0 (باي) اعتبارا من أغسطس 2025. 

وكشفت جوجل عن هذا التغيير من خلال تحديث على صفحة الدعم الخاصة بها، حيث أكدت أن الإصدار كروم 139 سيتطلب أندرويد 10 أو إصدار أحدث للعمل، بينما سيكون كروم 138 هو الإصدار الأخير الذي سيدعم أنظمة أندرويد 8 و 9.

وأوضحت جوجل: “ستستمر الإصدارات القديمة من كروم في العمل، لكن لن يتم إصدار تحديثات جديدة للمستخدمين على هذه الأنظمة التشغيلية”.

وفقا لصفحة دعم جوجل، بعد إصدار كروم 139 في 5 أغسطس 2025 وفقا للتاريخ المبدئي، لن يتلقى المستخدمون الذين يعملون على إصدارات أندرويد القديمة أي تحديثات للميزات أو تصحيحات أمنية، ومع ذلك، ستظل الإصدارات القديمة من كروم تعمل على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 8 و 9.

استخدام كروم على الأنظمة القديمة

سيتمكن المستخدمون من تصفح الإنترنت باستخدام الإصدارات القديمة من كروم، ولكن مع مرور الوقت، قد تظهر مشاكل في التوافق، وقد تتوقف بعض المواقع عن العمل على المتصفحات القديمة، يتوقع أن يحدث هذا تدريجيا على مدار الأشهر أو السنوات القادمة.

وفقا لتقرير نشرته 9To5Google، استنادا إلى بيانات توزيع أندرويد المحدثة في أبريل 2025، فإن أندرويد 9.0 يعمل على أقل من 6% من الأجهزة النشطة، بينما يعمل أندرويد 8.0 و 8.1 مجتمعين على حوالي 4% فقط. 

ورغم أن هذه النسب تمثل حوالي 10% من مستخدمي أندرويد، فإن الأغلبية بالفعل على إصدارات أحدث من النظام التشغيلي.

أوصت جوجل المستخدمين بترقية أجهزتهم إلى أندرويد 10 أو إصدار أحدث لضمان استمرار الوصول إلى أحدث ميزات كروم، بالإضافة إلى تحديثات الأمان المهمة.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح كروم على أجهزة أندرويد، يتيح للمستخدمين خيار نقل شريط العنوان من أعلى الشاشة إلى أسفلها، في خطوة تحاكي التغيير التصميمي الذي قدمته آبل في متصفح "سفاري" منذ إصدار iOS 15 عام 2021.

متصفح كروم جوجل أندرويد تحديثات الإصدارات القديمة

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