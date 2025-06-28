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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جرب ملابسك قبل ما تشتريها.. جوجل تطلق تطبيق Doppl للقياس الافتراضي

Doppl
Doppl
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، تطبيقا تجريبيا جديدا يدعى Doppl، يهدف إلى تمكين المستخدمين من تجربة الملابس افتراضيا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

يتيح تطبيق جوجل الجديد، للمستخدم إنشاء نسخة رقمية من نفسه لمعاينة كيف ستبدو عليه الملابس في الواقع، مع إمكانية مشاهدة مقاطع فيديو توضيحية ومشاركة النتائج مع الآخرين.

التطبيق متاح حاليا لمستخدمي iOS وأندرويد داخل الولايات المتحدة.

كيف يعمل تطبيق Doppl؟

لبدء الاستخدام، يقوم المستخدم برفع صورة شخصية داخل التطبيق، بعد ذلك، يمكنه اختيار صور لملابس سواء من متاجر إلكترونية، أو صور ملابس الأصدقاء، أو لقطات من وسائل التواصل الاجتماعي ليتخيل كيف ستبدو عليه تلك الملابس. 

بمجرد اختيار الزي، ينشئ Doppl صورة واقعية للمستخدم وهو يرتدي ذلك الزي.

لا يتوقف الأمر عند الصور الثابتة، بل يمكن للتطبيق تحويل هذه الصور إلى مقاطع فيديو تولدها تقنية الذكاء الاصطناعي، لتمنح المستخدم فكرة أوضح عن حركة الملابس على الجسم.

رغم الإمكانيات المتقدمة، تؤكد جوجل أن التطبيق لا يزال في مراحله التجريبية الأولى ضمن برنامج Google Labs، وتحذر من أن النتائج قد لا تكون دقيقة تماما من حيث المقاس أو الشكل أو تفاصيل الملابس.

يتيح التطبيق أيضا حفظ الإطلالات المفضلة، واستعراض التجارب السابقة، ومشاركة المظهر الافتراضي مع الأصدقاء، ويعد Doppl تطويرا لتجربة القياس الافتراضي التي وفرتها جوجل سابقا ضمن Google Shopping، لكنه يتفوق بميزة إنشاء نسخة شخصية واقعية لكل مستخدم.

كانت جوجل قد أعلنت في مؤتمر Google I/O الأخير عن تحديثات جديدة لميزة AI Mode، تشمل أدوات تسوق ذكية تقدم منتجات مخصصة للمستخدم، بالإضافة إلى توسيع خاصية "التجربة الافتراضية للملابس"، والتي تتيح للمستخدمين تجربة مليارات قطع الملابس على صورهم الشخصية ببساطة عبر رفع صورة واحدة.

وكانت ميزة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Google Search مقتصرة على المستخدمين داخل الولايات المتحدة، لكنها أصبحت الآن متاحة في مناطق جديدة منها الهند، ضمن برنامج تجريبي عبر Google Labs، وتتوفر حاليا باللغة الإنجليزية فقط.

جوجل تطبيق Doppl الذكاء الاصطناعي تطبيق Doppl

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