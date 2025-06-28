بسبب تآكل الزيارات… جوجل تقدم نظاما جديدا لأصحاب المواقع لزيادة أرباحهم

وجدت شركة جوجل نفسها في موقف حساس، حيث قد تؤدي الإجابات التي يتم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقليل تدفق الزوار إلى مواقع الأخبار ومقدمي المحتوى الآخرين.

واستجابة لذلك، أطلقت جوجل ميزة جديدة تسمى "Offerwall"، تهدف إلى منح الناشرين مزيدا من التحكم في كيفية تحقيق الإيرادات حتى مع انخفاض حركة المرور.

جوجل تطلق ميزة "Offerwall" لمساعدة الناشرين في مواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي

تم رصد ميزة "Offerwall" مدمجة بشكل مباشر في مدير إعلانات جوجل Google Ad Manager، حيث تمكن هذه الميزة أصحاب المواقع من تقديم خيارات وصول مختلفة لقرائهم.

بدلا من الاعتماد فقط على الإعلانات الظاهرة أو الاشتراكات، يمكن للناشرين السماح للزوار بفتح المقالات من خلال مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، أو الإجابة على استطلاعات الرأي، أو حتى دفع رسوم صغيرة لمرة واحدة.

وذلك إلى جانب إمكانية لإضافة خيارات أخرى، مثل الاشتراك في النشرات الإخبارية أو تحديد فئات الاهتمام لتحسين استهداف الإعلانات.

جوجل تطلق ميزة "Offerwall" لمساعدة الناشرين في مواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن هذه الأدوات ليست جديدة تماما، إلا أن المميز في هذه المرة هو كيفية تجميع هذه التكتيكات ضمن واجهة واحدة.

وتستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لتحديد الوقت الذي يظهر فيه إشعار "Offerwall"، مع إمكانية تخصيص الناشرين لقواعدهم الخاصة حول توقيت ظهوره.

كما تدعم الأداة التخصيص في العلامات التجارية والرسائل، مما يجعلها تبدو أقل تطفلا مقارنة بالإعلانات التقليدية.

أحد التجارب الجديدة التي تم دمجها مع النظام هي "Supertab"، وهي خدمة طرف ثالث تعمل مع جوجل لتسهيل الدفع مقابل الوصول.

من خلال هذه الميزة، يمكن للقراء شراء وصول مؤقت للمحتوى، سواء ليوم أو أسبوع. كما تدعم الميزة الاشتراك في المحتوى، على الرغم من أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار بيتا، إلا أنها أصبحت جزءا من إعداد "Offerwall" بشكل كامل.

من المهم ملاحظة أن ليس جميع الميزات تعتمد على نفس هيكل الإيرادات، من بين الخيارات المتاحة، فقط نموذج الوصول من خلال الإعلانات الفيديوية يشارك الإيرادات مع جوجل، ويعمل وفقا لنفس شروط خدمات "Google Ad Manager".

أما الخيارات الأخرى مثل الاستطلاعات أو المدفوعات الصغيرة، فهي تعتمد على مزودي خدمات طرف ثالث أو إعدادات مخصصة يديرها الناشرون أنفسهم.

في الممارسة العملية، تظل نجاحات هذه الأدوات متفاوتة. فمثلا، المدفوعات الصغيرة Micropayments لم تحظ بشعبية كبيرة، رغم أن الفكرة تبدو جذابة، إلا أن تكاليف التنفيذ والمقاومة من المستخدمين جعلت النموذج صعبا في الاستدامة.

ومع ذلك، يبدو أن الهدف الأوسع لجوجل هو منح وسائل الإعلام مزيدا من المرونة في ظل التغيرات التي يجلبها الذكاء الاصطناعي على طريقة استهلاك المعلومات.

بالنسبة للناشرين، تمثل "Offerwall" وسيلة لاختبار نماذج مختلفة دون الحاجة إلى استثمار موارد ضخمة في بنائها من الصفر، وعلى الرغم من أن جوجل لم تنشر بعد بيانات الاختبار الكاملة، إلا أن أحد المتبنين الأوائل في الهند، مجموعة "Sakal Media"، شهدت زيادة ملحوظة في كل من ظهور الإعلانات والإيرادات بعد دمج الأداة في موقعها.

عبر جميع الحالات، أفاد المستخدمون الأوائل بتحقيق زيادات معتدلة، في مراحل الاختبار، تراوحت الزيادة في الإيرادات بين 5% و15%، حسب الإعدادات الخاصة بموقعهم ومستوى التفاعل من المستخدمين.

ووفقا للأرقام التي تم مشاركتها مع TechCrunch، تقدر جوجل أن هناك زيادة متوسطها حوالي 9% في إيرادات الناشرين الذين استخدموا "Offerwall" خلال العام الماضي.

يتمكن مستخدمو "Google Ad Manager" من متابعة مجموعة من المقاييس المرتبطة بهذه الميزة الجديدة، مثل عدد مرات تفعيل "Offerwall"، وكيفية تفاعل القراء معها، ومدى الإيرادات التي تحققها.