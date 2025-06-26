شريحة جوجل Tensor G6 تتفوق في الأداء والكفاءة على التوقعات السابقة

رغم أن شركة جوجل Google، لم تكشف رسميا بعد عن معالج Tensor G5، إلا أن مواصفات الجيل التالي من الشرائح Tensor G6، بدأت بالظهور، وتشير تسريبات جديدة إلى أنه قد يكون أقوى وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مما كان متوقعا سابقا.

وكانت الشائعات منذ أكتوبر 2024 تشير إلى أن جوجل تطور شريحتها الجديدة Tensor G6 باستخدام دقة تصنيع TSMC N3P، إلا أن تقريرا جديدا يناقض هذه المعلومات، ويعيد تسليط الضوء على شائعة سابقة تفيد بأن جوجل قد تعتمد على عقدة تصنيع TSMC بدقة 2 نانومتر الأكثر تطورا.

نظريا، الانتقال إلى تصنيع بدقة 2 نانومتر يمكن أن يمنح الشريحة أداء أفضل بنسبة تصل إلى 15%، مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% مقارنة بشريحة Tensor G5.

أما بالمقارنة مع شريحة Tensor G4 الحالية التي تشغل هواتف Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL، فإن الفارق في الأداء والكفاءة سيكون أكبر بفضل هذا التطور في عملية التصنيع.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق Tensor G6 خلال العام المقبل، ومن المرجح أن تأتي به هواتف Pixel 11 وPixel 11 Pro، وستضم الشريحة الجديدة نواة أساسية قوية من نوع ARM Cortex-X930، إلى جانب 6 نوى أداء من نوع Cortex-A730، ونواة واحدة لكفاءة الطاقة من نوع Cortex-A530.

كما ستحتوي الشريحة على وحدة معالجة رسوميات GPU ثلاثية النوى من نوع IMG CXTP بتردد 1.1 جيجاهرتز، بالإضافة إلى مزايا أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.

إذا صحت هذه التسريبات، فإن Tensor G6 قد تمثل قفزة كبيرة في تطور شرائح جوجل، مما يعزز من مكانتها في سوق المعالجات ويجعلها منافسا أقوى في سباق الأداء والذكاء الاصطناعي.

جوجل تخطط لتحسينات في سلسلة Pixel 10

تعلم جوجل جيدا أن بعض مستخدمي هواتف Pixel يعانون من إجهاد العين والصداع بسبب طريقة عرض الشاشة، وفي وقت سابق هذا العام، وعدت جوجل بتحسينات على شاشات هواتفها بدءا من سلسلة Pixel 10، لكنها لم توضح التفاصيل حينها.

والآن، كشف تقرير لموقع Android Authority، أن هواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro Fold ستعتمد معدل PWM ثابتا قدره 240 هرتز على جميع مستويات السطوع، وهو تحسن طفيف لكنه لا يزال دون المستوى مقارنة بالمنافسين، ويحتمل أن يبقي مشاكل الصداع قائمة لبعض المستخدمين الحساسين.

في المقابل، ستحصل نسختا Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL على قفزة كبيرة، حيث سيصل معدل PWM فيهما إلى 480 هرتز، وهو مستوى مماثل لهواتف Galaxy S25 وiPhone 16 القادمة.

إلى جانب ذلك، ستشهد هواتف Pixel 10 زيادة في السطوع بمقدار 200 شمعة، ومن المتوقع أن تكشف جوجل رسميا عن سلسلة Pixel 10 في أغسطس 2025.