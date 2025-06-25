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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جربها الآن.. ميزة جديدة في جوجل كروم تسهل التصفح على الهواتف

كروم
كروم
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح كروم "Chrome" على أجهزة أندرويد، يتيح للمستخدمين خيار نقل شريط العنوان من أعلى الشاشة إلى أسفلها، في خطوة تحاكي التغيير التصميمي الذي قدمته آبل في متصفح "سفاري" منذ إصدار iOS 15 عام 2021.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الاستخدام بيد واحدة وتحسين تجربة التصفح على الهواتف الذكية، خاصة أن الشريط السفلي يكون أقرب لمكان إمساك الهاتف، ما يسهل الكتابة والتنقل داخل المتصفح.

جوجل تفعل خيار شريط العنوان السفلي في كروم
 

أوضحت الشركة أن هذه الميزة كانت متوفرة سابقا لمستخدمي كروم على أجهزة iOS، لكنها الآن تصل رسميا لمستخدمي أندرويد، وعلى عكس ما فعلته آبل في البداية، لن تفرض جوجل هذا التغيير على الجميع، بل ستتيح للمستخدمين حرية اختيار موقع شريط العنوان بما يناسب تفضيلاتهم.

ويمكن نقل شريط العنوان إلى الأسفل عبر الضغط المطول عليه، ثم اختيار "نقله إلى الأسفل"، أو من خلال إعدادات التطبيق.

وتشير تجارب المستخدمين إلى أن موقع شريط العنوان في الأسفل يجعل عملية التصفح أكثر راحة، لكن آبل واجهت انتقادات عند تقديم هذه الميزة، إذ اشتكى بعض المستخدمين من أن الشريط كان يعوق التفاعل مع بعض عناصر الصفحات، وردا على ذلك، عدلت آبل التصميم لاحقا وجعلت الخيار اختياريا.

تتبع جوجل نفس النهج الآن، حيث توفر مرونة أكبر في تخصيص تجربة التصفح دون فرض التغيير على الجميع.

وبحسب الشركة، بدأت الميزة بالظهور تدريجيا على أجهزة أندرويد بدءا من اليوم، على أن يتم تعميمها على جميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.

جدير بالذكر أن شركة جوجل طرحت مؤخرا تحديث جديد لتطبيقها الرسائل الخاص بها على نظام أندرويد.

ويضيف التحديث مجموعة من الميزات الجديدة لتطبيق رسائل جوجل التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، منها ميزة “الحذف للجميع”، وتأجيل الإشعارات، وأدوات تخصيص محادثات مجموعات RCS.

ويتيح التحديث لمستخدمين Google Messages حذف الرسائل المرسلة في محادثات RCS لكل الأطراف، عبر الضغط المطول على الرسالة واختيار رمز الحذف، ثم تحديد “حذف لدي” أو “حذف للجميع”، مع ذلك، تحذر جوجل من أن المستخدمين الذين يستخدمون نسخا قديمة من التطبيق قد يستمرون في رؤية الرسالة.

جوجل كروم متصفح كروم الهواتف الذكية

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