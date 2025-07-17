قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح مع عماد متعب حاجة تانية | تصريح مثير من أحمد حسن
شكرا لك أوبا.. القادسية يعلن رسميا فسخ تعاقده مع أوباميانج
شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليين عادا من سوريا وبحوزتهما بندقية كلاشينكوف
رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا
هبوط أرضي | غلق الأوتوستراد بالمعادي .. وتحويل حركة السيارات
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد
مفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. ويؤكد: الكيان الصهيوني يؤجج الطائفية
الرئيس السيسي يصدق على قانون تعديل أحكام "الضريبة على القيمة المضافة"
رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم الخميس 17 يوليو 2025
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة
لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من الشرع ويؤكد دعم المملكة لوحدة سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

أسعار السجائر
أسعار السجائر
حسن رضوان

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، اتجهت أنظار المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي إلى أبرز التعديلات الجديدة، وسط تساؤلات عن تأثيراتها المباشرة على الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالسجائر، والمشروبات الكحولية، والخدمات الإعلامية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 17 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية بتعديل القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي تضمن تحولات جوهرية في السياسة الضريبية، تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

▪️ أبرز ما جاء في القانون الجديد:

زيادة تدريجية في أسعار السجائر

نص القانون على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من نوفمبر 2025، مع إمكانية تقليل النسبة في حال انخفاض تكاليف الإنتاج.

ضريبة تصاعدية على المشروبات الكحولية

: تم تحويل الضريبة من نظام النسبة المئوية إلى ضريبة قطعية، تُحسب وفقًا لنسبة الكحول في المنتج، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.

إلغاء إعفاءات ضريبية

: ألغى القانون الإعفاءات السابقة على خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية، وأخضعها للضريبة على القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية مباشرة.

إخضاع البترول الخام للضريبة: تقرر فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، بعد إلغاء الإعفاء السابق، في خطوة تهدف إلى زيادة العائدات من الموارد السيادية.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، دون المساس بمحدودي الدخل.

وتشير هذه التعديلات إلى توجه حكومي واضح نحو إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وسط دعوات لمتابعة تنفيذها بدقة وتقييم أثرها على المستهلكين والأسواق.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الضريبة القيمة المضافة الشأن الاقتصادي أسعار السجائر زيادة تدريجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

منة شلبي

منه شلبي تنعى والدة الفنانة هند صبري بكلمات مؤثرة

رامي امام

قلبي معاكي في وجعك.. رامي إمام ينعى والدة الفنانة هند صبري

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد