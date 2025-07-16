قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجدد الاشتباكات في السويداء بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار
إصابة 6 أطفال في حريق بمعرض موبيليا بجمصة
مريض نفسي.. القبض على المتهم بترويع المارة بأحد شوارع الدقهلية
وول ستريت جورنال: إيران نجحت في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة
مصر تكثف تحركاتها لتذليل العقبات أمام هدنة غزة.. مباحثات دبلوماسية مع الأطراف كافة
السيطرة على حريق في شقة بالهرم دون خسائر بشرية
لمحبي المغامرات والطبيعة.. وزارة السياحة تتوسع في برامج الرحلات الصحراوية
10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات
حماس تستولي على مسيّرات صينية لجيش الاحتلال
تصعيد إسرائيلي على الحدود السورية.. كتيبتان إضافيتان وتحذيرات من ضربات مستمرة
لحديثي التخرج..فتح باب التقديم لوظيفة”معلم متدرب” في المدارس المصرية اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 20 تاجرا بالغربية لبيعهم السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 20 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

جهود حملات تموينية 


وكان أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 20 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

ردع مخالفين 

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

جهود محافظ الغربية 


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان عدم المتاجرة وغش المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.

حملات رقابية تموينية اخبار محافظة الغربية ضبط تجار مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

حادث محور ديروط

3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

مدحت شلبي

مدحت شلبي يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

السرطان

احترس منها.. أطعمة تسبب السرطان

الضغط

نبتة غير متوقعة تعالج السعال والضغط والاكتئاب والقلب .. اكتشفها

القلب

تجنبها فورا.. عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

بالصور

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد لـ الغدة الدرقية؟

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟

إطلالة جذابة.. هنا الزاهد تثير ضجة في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع أنزيمات الكبد؟

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

على الحصان.. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد