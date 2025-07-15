يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمتعلقة برفع شرائح أسعار السجائر والمنتجات التبغية.

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

شهدت أسعار السجائر المصنعة محليا بالشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) زيادات جديدة على مختلف الأصناف، وذلك وفقا لشرائح محددة.

أولا: أسعار السجائر قبل الزيادة

كليوباترا كينج سايز: 38.70 جنيه

كليوباترا سوفت كوين: 38.70 جنيه

كليوباترا بوكس: 38.70 جنيه

كليوباترا سوبر: 38.70 جنيه

بوسطن / بلومنت: 38.70 جنيه

مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر): 38.70 جنيه

كليوباترا بلاك ليبول: 38.70 جنيه

ماتسويان سوبر: 38.70 جنيه

فايسروى / بال مال: 60 جنيها

ثانيا: الأسعار بعد الزيادة الجديدة

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيها

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيها

كليوباترا بوكس: 48 جنيها

كليوباترا سوبر: 48 جنيها

بوسطن / بلومنت: 48 جنيها

مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر): 48 جنيها

كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيها

ماتسويان سوبر: 48 جنيها

فايسروى / بال مال: 69 جنيها

شرائح أسعار السجائر بعد تعديل الضريبة

أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن التعديلات المقترحة ستطبق على ثلاث شرائح رئيسية وفقا لسعر البيع للمستهلك:

الشريحة الأولى: السجائر المحلية مثل كليوباترا ونفرتيتي، وتبدأ من 48 جنيها

الشريحة الثانية: السجائر متوسطة السعر مثل “LM”، وتصل إلى 69 جنيها

الشريحة الثالثة: السجائر المستوردة والفاخرة مثل “مارلبورو” و”دافيدوف”، بحد أدنى 96 جنيها

ووصف إمبابي القانون الجديد بأنه “جريء وفي توقيت دقيق”، لكونه يخدم هدفين رئيسيين: زيادة إيرادات الدولة، وحماية السوق المحلي من الاضطرابات السعرية.

أسعار السجائر الجديدة في مصر 2025

موعد تطبيق أسعار السجائر الجديدة رسميا

وفقا للمادة السابعة من القانون، سيتم نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي للنشر. ومع ذلك، فإن التطبيق الفعلي لزيادة الأسعار سيكون بدءا من نوفمبر 2025، مع اعتماد زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإطار المالي متوسط المدى.

أسعار منتجات شركة فيليب موريس في السوق

طرحت شركة “فيليب موريس” الأسعار الرسمية الجديدة لمنتجاتها، التي تشمل السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن، والتي جاءت كالتالي:

قبل الزيادة:

ميريت (Merit): 95 جنيها

مارلبورو (Marlboro): 89 جنيها

مارلبورو كرافتد (Crafted): 74 جنيها

إل آند إم (L&M): 69 جنيها

HEETS وTEREA (التبغ المسخن): 69 – 74 جنيها

بعد الزيادة:

ميريت (Merit): 105 جنيهات

مارلبورو (Marlboro): 97 جنيها

مارلبورو كرافتد (Crafted): 79 جنيها

L&M: 76 جنيها

HEETS: 69 جنيها

TEREA: 76 جنيها

TEREA Capsules: 80 جنيها