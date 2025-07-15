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سكن لكل المصريين 7.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سكن لكل المصريين 7.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل

سكن لكل المصريين 7
سكن لكل المصريين 7
محمد غالي

يترقب عدد كبير من المواطنين موعد طرح كراسة شروط الإعلان الثاني من مبادرة «سكن لكل المصريين 7» ضمن مشروع شقق الإسكان الاجتماعي 2025، المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

سكن لكل المصريين 7

ويأتي الطرح الجديد استجابة لمطالب المواطنين، ويشمل وحدات متنوعة في المساحات وأنظمة التسليم، مع تسهيلات كبيرة للمتقدمين السابقين في الإعلان رقم 5.

موعد سحب كراسة الشروط والتقديم
بدء سحب كراسات الشروط: الإثنين 15 يوليو 2025
فتح باب الحجز الرسمي: من الأحد 28 يوليو وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025
فترة التقديم الخاصة بمتقدمي إعلان 5: من 28 يوليو وحتى 28 أغسطس 2025

عدد الوحدات المطروحة في الإعلان الجديد

يضم الطرح الجديد من «سكن لكل المصريين 7» نحو 113,112 وحدة سكنية موزعة كالتالي:
99,792 وحدة جديدة تطرح لأول مرة
13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة

المساحات ونظام التسليم

تتراوح مساحات الشقق بين 75 و90 مترا مربعا، وتطرح بأنظمة سداد مختلفة:
وحدات جاهزة للتسليم الفوري: بمقدم حجز 25 ألف جنيه
وحدات تحت الإنشاء: تسلم خلال 36 شهرا، بمقدم حجز 50 ألف جنيه

نظام التمويل العقاري والمصاريف المطلوبة

يتم التعاقد بنظام التمويل العقاري مع فائدة منخفضة وفترات سداد طويلة تصل إلى 20 عاما:

الفئة    الفائدة السنوية    مدة السداد    المصروفات المطلوبة
محدودو الدخل    8%    حتى 20 سنة    350 جنيه تسجيل + 350 مصاريف إدارية
متوسطو الدخل    12%    حتى 20 سنة    350 جنيه تسجيل + 350 مصاريف إدارية
متقدمون سابقون (إعلان 5)    حسب الشريحة    حتى 20 سنة    يعفى من المصاريف الإدارية + 150 جنيه فقط للتسجيل

خطوات التقديم وتحميل كراسة الشروط

تم إتاحة كراسة الشروط إلكترونيا عبر المنصات التالية:
الموقع الرسمي للصندوق: www.shmff.gov.eg
منصة مصر الرقمية: digital.gov.eg

خطوات التقديم:
    1.    إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية
    2.    سداد المصروفات إلكترونيا
    3.    تحميل كراسة الشروط
    4.    رفع المستندات المطلوبة إلكترونيا

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أولا: الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري

في مدن:
أخميم الجديدة
أسوان
بني سويف
أسيوط
الأقصر
الجيزة
الفيوم
المنوفية
المنيا
قنا

ثانيا: الوحدات تحت الإنشاء

في مدن:
حدائق العاصمة
العاشر من رمضان
15 مايو
قنا الجديدة
سوهاج الجديدة
برج العرب الجديدة
بني سويف الجديدة

ثالثا: الوحدات الخضراء (صديقة للبيئة)

ضمن مبادرة «العمارة الخضراء»، وتشمل مدن:
أكتوبر الجديدة
حدائق أكتوبر
العبور الجديدة
بدر
السادات
طيبة الجديدة
المنيا الجديدة

تسهيلات للمتقدمين في إعلان «سكن لكل المصريين 5»

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الطرح الجديد يستجيب لمطالب المواطنين، خاصة المتقدمين السابقين، حيث شملت التسهيلات:
السماح للمتقدمين السابقين الذين لم يستردوا مقدمات الحجز بإعادة التقديم
قبول المتقدمين خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط
إعفاء من المصاريف الإدارية للمتقدمين في الإعلان الخامس
أولوية الحجز لهم في عدد من الوحدات المطروحة

وحدات مخصصة لمتقدمي إعلان 5
34,128 وحدة في: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة
690 وحدة جاهزة في: مدينة أخميم الجديدة
54,792 وحدة إسكان أخضر في: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة

وحدات متاحة للجميع مع أولوية للمتقدمين السابقين:
9,380 وحدة في: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح

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