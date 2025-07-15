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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد بدء التوقيت
موعد بدء التوقيت
محمد غالي

يترقب ملايين المواطنين موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لعام 2025، تزامنا مع اقتراب انتهاء فترة التوقيت الصيفي الذي استمر لمدة ستة أشهر، منذ تطبيقه في أبريل الماضي، تنفيذا لقرار الحكومة بإعادة العمل بنظامي الصيفي والشتوي لترشيد استهلاك الطاقة.

موعد بدء العمل بالتوقيت

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2025؟

انطلق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 25 أبريل 2025، بعدما تم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ضمن خطة الدولة للاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بداية يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ليبدأ العمل رسميا بالتوقيت الشتوي.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

بحسب القواعد المعمول بها، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر في تمام الساعة 12:00 صباحا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير عقارب الساعة لمدة ساعة واحدة. ويستمر هذا التوقيت لمدة ستة أشهر، حتى نهاية شهر أبريل من العام التالي.

عودة نظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر

كان مجلس الوزراء قد قرر في مارس 2023 إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد سنوات من التوقف، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، حيث يهدف النظام إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والموارد، من خلال تعديل مواعيد النشاط البشري بما يتوافق مع ساعات النهار.

فوائد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

يساهم التوقيت الشتوي في تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
تقليل استهلاك الكهرباء للإضاءة المسائية.
تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية من خلال تقارب ساعات الذروة مع أوقات النوم.
التوافق مع الساعة البيولوجية للإنسان التي تميل إلى النوم المبكر خلال الشتاء.
إتاحة وقت أكبر للأنشطة الاجتماعية والمهنية في ضوء النهار.

متى يبدأ التوقيت الصيفي 2026؟

من المتوقع أن يعود العمل بالتوقيت الصيفي مجددا في مصر بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، أي يوم 30 أبريل، بنفس الآلية المعتادة من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة.

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