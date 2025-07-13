موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي .. جهز ساعتك

يترقب المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، خاصة مع تأثير هذا التغيير المباشر على تفاصيل الحياة اليومية، من مواقيت الصلاة ومواعيد المواصلات والخدمات الحكومية، إلى مواعيد العمل الرسمية والفتح والإغلاق للمحال التجارية.

بحسب ما حدده قانون التوقيت الصيفي الذي أعيد تطبيقه منذ عام 2023، فإن آخر يوم للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر سيكون يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، وهو الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ومع بداية أول ثانية من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود عقارب الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساء، لبدء التوقيت الشتوي رسميا في جميع أنحاء الجمهورية.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

آخر يوم للتوقيت الصيفي: الخميس 30 أكتوبر 2025

أول يوم للتوقيت الشتوي: الجمعة 31 أكتوبر 2025

تأخير الساعة: من الثانية عشرة إلى الحادية عشرة مساء

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر كاملة، حتى حلول آخر أسبوع من أبريل 2026، حيث يعود التوقيت الصيفي مجددا بدءا من الخميس 30 أبريل 2026.

متى بدأ التوقيت الصيفي هذا العام؟

بدأت مصر العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، الموافق 25 أبريل، حيث تم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، في إطار تطبيق قانون التوقيت الصيفي المعتمد من مجلس الوزراء بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

فوائد التوقيت الشتوي في مصر

يعود تطبيق التوقيت الشتوي بعد انتهاء الصيف إلى عدة أهداف وفوائد عملية، من أبرزها:

ترشيد استهلاك الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الإضاءة خلال ساعات المساء

تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء نتيجة تقارب ساعات الذروة مع أوقات النوم

تحقيق التوازن البيولوجي للأفراد، حيث يميل الجسم إلى النوم والاستيقاظ مبكرا في الشتاء

هل يؤثر التوقيت الشتوي على الخدمات؟

نعم، يؤثر التحول من التوقيت الصيفي إلى الشتوي على:

مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية

مواقيت الصلاة

جداول المواصلات العامة

أوقات العمل الرسمية في بعض الجهات

لذا ينصح المواطنين ومقدمي الخدمات بمتابعة أي تحديثات رسمية من الجهات المختصة لضبط جداولهم اليومية وفق التوقيت الجديد.

عودة التوقيت الصيفي والشتوي رسميا

كان مجلس الوزراء قد وافق في الأول من مارس 2023 على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ونص القانون على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، على أن ينتهي التوقيت الصيفي مع نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر، ليبدأ بعدها التوقيت الشتوي.