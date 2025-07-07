إحساس مبهر.. حور العبدالله تضبط التوقيت العاطفي بـ"ساعة ساعة"

أطلقت الفنانة السعودية حور العبدالله، أغنيتها الجديدة "ساعة ساعة"، في عمل غنائي مليء بالإحساس ويلتقط تفاصيل الانتظار واللهفة بأسلوب درامي غنائي معاصر، حيث تعاونت فيها مع كلمات الشاعر حامد الغرباوي، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، ومكس وماستر حسني أبو زهرة.

وطرحت العمل بإشراف عام من المنتج والمخرج صلاح الياسري، ومتابعة إدارة الأعمال شادي برازي، وتم تنفيذها وتسجيلها في ستوديوهات صلاح الياسري في دبي.

تحمل الأغنية في مقدّمتها صورة شعرية آسرة تقول فيها حور:

مليت البيت ساعات واناظر ساعه ساعه

حبيبي موعده فات وتعبني بطباعه

يامر بس يجي اليوم وأنا سمعاً وطاعه

موقادر عالغياب وعلى لحظة وداعه..

هذا العمل هو من إنتاج شركة "لحن بروداكشن"، وقد طُرحت الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، إلى جانب عرضها على قناة "لحن بروداكشن" في موقع يوتيوب، من خلال فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية، كما أصبحت متاحة على أهم المنصات الموسيقية مثل أنغامي، ديزر، سبوتيفاي، آبل ميوزك، وغيرها من المنصات الهامة عربياً وعالمياً.

تعليق حور العبدالله على أغنية ساعة ساعة

وقد أعربت حور العبدالله عن سعادتها بالأغنية الجديدة "ساعة ساعة" وقالت: “أغنية ساعة ساعة تمثلني جداً في أسلوبها وكلماتها، وشعرت بها من اللحظة الأولى، فيها صدق شعور وبساطة في التعبير، وهي أقرب لأسلوبي الفني وأحببت أن أشارك بها الناس إحساس الانتظار والشوق، بلغة قريبة من القلب.”

يُذكر أن الفنانة حور العبدالله كانت قد ظهرت مؤخراً في لقاء خاص عبر مجلة فوغ العالمية – النسخة العربية السعودية – وتحدّثت خلاله عن رؤيتها الفنية، وأبرز مشاريعها الغنائية المقبلة، إضافة إلى أفكارها حول صناعة الموسيقى السعودية ودور الفنانات السعوديات في المرحلة الحالية.