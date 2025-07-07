الجناح المصري في معرض كراكاس الدولي للكتاب.. هوية حضارية ورسالة ثقافية متعددة الأبعاد

مثَّل الجناح المصري في معرض كراكاس الدولي للكتاب، الذي تشارك فيه جمهورية مصر العربية، كضيف شرف، مرآةً نابضةً لهوية مصر الحضارية الأصيلة، وذلك من خلال تصميمه البصري الذي جمع بين الرمزية المصرية القديمة وعمقها التاريخي، والبساطة المعاصرة التي تعكس حيوية الثقافة المصرية الحديثة.

وقد ضم الجناح مجموعة غنية من الإصدارات لمؤسسات ثقافية عريقة، شملت: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة، وكذلك المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، وقد تنوعت هذه الإصدارات لتشمل ألوانًا عديدة من الآداب المصرية والعربية الأصيلة، والفنون المختلفة، إضافة إلى دراسات فكرية متعمقة لكوكبة من رموز الفكر والإبداع المصريين، والتي قدمت باللغتين العربية والإسبانية لضمان وصولها لأوسع شريحة من الجمهور اللاتيني الشغوف بالثقافة المصرية والعربية.

ولم يقتصر العرض على المطبوعات، بل امتد ليشمل معروضات بديعة من صندوق التنمية الثقافية، تضمنت فنون النسيج المصري اليدوي ، ومجموعة واسعة من الحرف اليدوية المصرية التقليدية بأنواعها المختلفة، التي تجسد الإبداع والمهارة المتوارثة عبر الأجيال.

إن هذا الحضور لم يكتفِ بالشكل الجمالي فحسب، بل قدَّم نموذجًا تفاعليًا حيًا؛ إذ عكست هذه المعروضات "التراث المُعاش" الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية والثقافة المصرية الأصيلة، إن الجمع بين الكنوز المعرفية المتمثلة في الكتاب، والفنون المتجسدة في الحرف التراثية، يُعبّر بوضوح عن عمق الهوية المصرية، رابطًا بين جذورها الضاربة في القدم وحيويتها المعاصرة، مقدمًا بذلك صورة شاملة ومتكاملة للحضارة المصرية الخالدة.