بفستان قصير…بسنت شوقي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها، صورا جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت بسنت شوقي فى الصور بإطلالة جذابة لافتة، مرتدية فستان قصير باللون الروز، ما حازت على إعجاب متابعيها.



كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع إطلالتها.

وتتميز بسنت شوقي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.